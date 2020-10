Hebe de Bonafini: “Les pido perdón a Maduro y al pueblo venezolano, estamos avergonzados de nuestro canciller”

Hebe de Bonafini sobre condena de Argentina a Venezuela en la ONU

La titular de las Mades de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza la decisión del Gobierno nacional de condenar la violación a los DDHH en Venezuela en la ONU y hasta les pidió disculpas públicas, en nombre de “millones de Argentinos”, tanto a Nicolás Maduro como al pueblo del país vecino.

“Más que nada les quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor y a Chávez porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero. Lo ayudó a Néstor. Y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Chávez y al pueblo de Venezuela”, afirmó De Bonafini, en declaraciones con el periodista Daniel Tognetti en Somos Radio.

La titular de Madres realizó una pequeña intervención de menos de tres minutos en el programa “Siempre es hoy”, donde nunca nombró al presidente Alberto Fernández, aunque sí apuntó contra el canciller Felipe Solá, a quien solo se refirió por su cargo.

“ Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando . Me dio mucha vergüenza. No sé cómo pedirles perdón y disculpas. Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país cuando la dictadura nos corrió. Y con qué amor”, aseguró De Bonafini.

Hebe de Bonafini criticó con dureza al canciller Felipe Solá

La titular de Madres se mantuvo en la misma línea de Alicia Castro, quien a primeras horas de la mañana comunicó mediante una carta su renuncia a la Embajada argentina en Rusia, advirtiendo su desacuerdo con “la política de relaciones exteriores” que adoptó el Gobierno argentino en los últimos tiempos.

“Yo voy a Venezuela desde 1978”, explicó De Bonafini. Y sentenció: “Conozco a ese pueblo, lo que sufrió ese pueblo y lo que le dio Chávez. Lo conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar. Así que perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller. Perdón en nombre de las Madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller. Perdón, perdón, perdón, mil veces perdón ”.

La decisión del Gobierno de condenar la violación de Derechos Humanos cometida en Venezuela generó un revuelo enorme, tanto en el arco nacional como en el propio ámbito cercano a Nicolás Maduro.

La Argentina votó el martes en el Consejo de DDHH de la ONU a favor de una resolución que extendió por dos años del mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.

Alicia Castro y Alberto Fernández juntos, una imagen que parece haber quedado en el pasado

Ante este escenario aparecieron las inmediatas críticas de figuras del kirchnerismo duro. Luis D’Elía, retuiteó uno de los mensajes de Alicia Castro y posteó una pregunta: “¿Cuál de estos presidentes del Grupo Lima es el peor por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se registran en sus países?”. Y puso como ejemplos a Sebatián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Martín Vizcarra (Perú) y Jair Bolsonaro (Brasil). Paradójicamente, son los mismos países a los que acompañó Argentina en la condena en la ONU.

Por su lado, Mario Secco, presidente del Frente Grande nacional y aliado de Cristina Kirchner, criticó: “Habría que preguntarle al canciller Solá por qué decidimos intervenir en las políticas internas de otros países en una decisión que se contradice con nuestra historia política y dejamos la puerta abierta para que Estados Unidos invada a Venezuela”.

Luis D'Elía fue otro de los referentes del kirchnerismo que criticó la postura del Gobierno argentino (Gustavo Gavotti)

Y Eduardo Sigal, un destacado referente de política exterior del Instituto Patria advirtió que ""lo mejor hubiese sido abstenerse en la ONU porque este tipo de declaraciones ponen en peligro una posible invasión en Venezuela que no compartimos".

Desde Venezuela también aparecieron duras críticas. Mario Silva, constituyente del Partido Socialista Unido y uno de los referentes comunicacionales del chavismo, arremetió: “ Fernández ha engañado al pueblo argentino, engañó a Cristina, engañó a Néstor, engañó a todo el mundo (...). Va y se arrodilla nada más y nada menos con quienes hicieron esa resolución en contra de Venezuela, que es el ‘Cartel de Lima’, porque es un cartel, en donde están otros países, todos países arrodillados al imperialismo norteamericano”.

