Cristina Kirchner opinó sobre el libro “Néstor. El hombre que cambió todo”

“Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí”, escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

Y aclaró: “No es indiferencia… es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan”.

Sin embargo, a continuación, en un segundo mensaje, la vicepresidente anuncia que hará una excepción con el libro recién publicado: “Acabo de recibir un ejemplar de ‘Néstor. El hombre que cambió todo’. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho”.

Los mensajes de la Vicepresidenta sobre el libro "Néstor. El hombre que cambió todo"

El libro que Cristina Kirchner leerá es un conjunto de testimonios de compañeros de ruta de Néstor Kirchner, compilados por Jorge “Topo” Devoto, publicista y productor de cine y televisión, que se sumó al proyecto del santacruceño desde el inicio. No es la primera obra que dedica al político prematuramente fallecido. En 2012 produjo “Néstor Kirchner. La película”.

El libro, que edita Planeta, se publica a poco de cumplirse los diez años de la muerte del ex presidente, el 27 de octubre de 2010, a modo de homenaje.

El presidente Alberto Fernández también promocionó el libro en su cuenta de Twitter, con la foto de la tapa y un mensaje: “Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Néstor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera. Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Néstor siempre presente!”

Algunos de los textos compilados por Devoto fueron escritos ex profeso para el libro, otros son rescate de testimonios anteriores, considerando que sus autores ya han fallecido, como es el caso de Juan Gelman. Otras firmas que aparecen son las de Oscar Parrilli, Fernanda Raverta, Rafael Correa, Hugo Moyano, Juan Carlos Lascurain, Eduardo «Wado» de Pedro, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Hebe de Bonafini, Evo Morales, Estela de Carlotto, Jorge Taiana y Teresa Parodi, entre otros.

El anticipo que publicó Infobae en exclusiva es el testimonio del actual presidente, Alberto Fernández, con el título “Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia”.

Sobre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se han escrito varias biografías, desde ambos lados de la grieta. Cristina Fernández, la verdadera historia (Sudamericana, 2013), es una biografía no autorizada de la periodista Laura Di Marco. La Presidenta. Historia de una vida, también de Sudamericana, publicada en 2011, por Sandra Russo, es una biografía más amigable. Hay también un título de la actual Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra: Cristina vs. Cristina, el ocaso del relato (Planeta, 2015), que busca contrastar discurso con realidad.

Sobre Néstor Kirchner también se han publicado varios títulos. Beatriz Sarlo le dedicó uno de sus ensayos, La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010 (Sudamericana 2011); Mario Wainfeld escribió Néstor el hombre que supo (Siglo XXI editores, 2016); El dueño. La historia secreta de Néstor Kirchner (Planeta, 2010), es el título del libro de Luis Majul; Laura Rocha y Valeria Garrone escribieron Néstor Kirchner, un muchacho peronista y la oportunidad del poder (Planeta, 2003); y Walter Curia, El último peronista: ¿Quién fue realmente Néstor Kirchner? (Penguin Random House, 2012).

Beatriz Sarlo le dedicó un ensayo a Néstor Kirchner: "La audacia y el cálculo"

Esta lista no es exhaustiva. Sobre el kirchnerismo y sus dos figuras estelares se han escrito varias obras más. Hasta Julio de Vido incursionó en el género, en cooperación con Federico Bernal y prólogo de la propia vicepresidente: Néstor y Cristina Kirchner. Planificación y federalismo en acción.

Pero ninguno de todos esos títulos logró el récord de ventas de Sinceramente, el testimonio en primera persona de Cristina Kirchner, que fue una de sus principales herramientas de campaña durante el 2019.





