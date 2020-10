“No soy un lobo feroz”: un intendente condenado por abuso sexual contra una adolescente se resiste a renunciar

El intendente Enrique Aybar fue condenado por "abuso sexual agravado" de una menor.

Después de siete años de radicada la primera denuncia, el intendente catamarqueño Enrique Aybar recibió una condena por “abuso sexual simple agravado por la guarda” contra una adolescente que debía cuidar. A pesar de esa sentencia, Aybar sigue libre y se resiste a renunciar a su cargo como jefe comunal de la localidad de Puerta de Corral Quemado, en el departamento de Belén.

" No soy un lobo feroz como algunos dicen ”, dijo el condenado, quien continúa en libertad porque la sentencia no está firme.

Aybar se defiende y no quiere dar un paso al costado. Ayer se conoció un documento presentado al director provincial de Asuntos Municipales, Pablo Córdoba, donde solicitó una licencia por 90 días a raíz de su situación judicial.

“He presentado la licencia porque quiero colaborar con la justicia y no entorpecerla, hice lo que me piden para dar una demostración de buena fe con respecto a todos los hechos que se vienen sucediendo”, dijo Aybar en diálogo con la prensa a la salida de la fiscalía.

Enrique Aybar fue reelecto como intendente del municipio de Puerta de Corral Quemado en 2019 por el frente Juntos por el Cambio. En agosto fue condenado a la pena de seis años de cárcel porque abusó de la menor.

El hecho se desencadenó cuando el jefe comunal intentó interceder para gestionarle una beca a la joven y viajó con una mujer y su hija. A través de una serie de engaños, Aybar quedó solo con la adolescente, a quien llevó a un motel de la zona sur de la ciudad, donde abusó de ella.

El proceso judicial tuvo sus demoras. El juicio había sido suspendido en varias oportunidades, una en octubre de 2018 porque el imputado no pudo ser notificado y otra en 2019 por acción de sus abogados, que lograron postergar el debate. El caso generó revuelo en la provincia, y la Asamblea Ni Una Menos de Mujeres y Disidencias de Catamarca, entre otros grupos activistas, se expresaron en solidaridad con la víctima del ataque sexual.

"No debo ser tan malo, si gané por el 80% de los votos", se defendió Aybar.

“Es una locura”, definió Aybar sobre la condena en su contra resuelta por el presidente del tribunal de la Cámara Penal de Tercera Nominación, Jorge Rolando Palacios.

"No me hicieron lugar a la pruebas, no tuvieron pruebas ellos tampoco. No soy un lobo feroz como dicen algunos, no soy lo que dicen por un grupo de dos o tres mujeres que dicen cosas”, desafió.

Aybar también le contestó a las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca, quienes le solicitaron que dé un paso al costado del Municipio y criticaron el accionar del intendente. “Hay gente que no me conoce, hay mucha gente que no conoce el pueblo, no conoce nada, no conoce lo que es el norte. Yo creo que deberían dedicarse a hacer los proyectos como corresponde y no a otra cosa”, dijo

Con la licencia solicitada hoy por Aybar, el municipio de Puerta de Corral Quemado quedará a cargo del viceintendente, Carlos Casimiro.

Mientras tanto, desde el Frente de Todos de Catamarca presentaron un proyecto para intervenir el municipio de Puerta de Corral Quemado, ante la reticencia de Aybar en dimitir al cargo.

Pero el intendente está lejos de considerar aún esa opción. “Por algo la gente me votó. No debo ser tan malo, si gané por el 80% de los votos . Entonces tienen que respetar la voluntad popular si estamos en democracia, no podemos cambiar eso", se defendió el dirigente condenado.

* Si sufrís violencia de género o conocés alguien, podés comunicarte con la línea gratuita 144 que brinda asesoramiento y contención las 24 horas en todo el país. También están disponibles otros canales como el Whatsapp 1127716463 y el mail linea144@mingeneros.gob.ar.

