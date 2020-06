Juan José López cuenta su verdad a 9 años del descenso de River: los refuerzos que no llegaron, las internas y la injerencia de Passarella en el equipo

El director técnico analiza su paso como director técnico en el Millonario y sostiene que no se arrepiente de nada. “Si me daban el equipo faltando 4 fechas, yo no le sacaba el pecho”, sentenció