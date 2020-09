Horacio Rodríguez Larreta empezó a hacer política: visitó al intendente Julio Garro en La Plata

Rodríguez Larreta y Julio Garro en La Plata (Ig)





“Acordamos trabajar en conjunto en la prevención de inundaciones”, posteó el intendente de La Plata en su cuenta de Instagram, junto a cuatro fotos con Horacio Rodríguez Larreta. Fue una reunión de gestión. Pero se trata de gente grande que sabe del valor político de este encuentro, el primero que el Jefe de Gobierno porteño tiene públicamente en el 2020, casi un inicio de una campaña que nadie empezó, porque -finalmente- no hay elecciones ni candidato.

Todos saben que Rodríguez Larreta no da nunca puntada sin hilo, y si en el Gobierno nacional lo declararon enemigo público número uno, dándole el escenario para que se posicione y mirando con lupa por dónde debilitarlo, é l mismo se siente obligado a subirse y despejar dudas sobre sus intenciones a futuro.

Hasta el Centro Operativo de Emergencias, cercano a la autopista, llegaron a las 8.30 el Jefe de Gobierno con su secretario general, Fernando Straface, y el subsecretario de Cooperación Urbana Federal, Lucas Delfino. Garro los esperaba acompañado por su secretario de Gobierno, Marcelo “Chuby” Leguizamón, un peronista que en el primer mandato estuvo en en el área de espacio público y que ahora es crucial en la política.

Desayunaron, hablaron de cómo está La Plata en tiempos de COVID-19, de usurpaciones y asentamientos, de la relación de los intendentes opositores con el gobernador Axel Kicillof y Garro llevó al grupo a recorrer el monitoreo del sistema de “estaciones hidrometerológicas” para prevenir situaciones como las que se vivieron en el distrito en el 2013, que costó la vida de 89 platenses.

Es que en febrero de 2020, el intendente solicitó a la Ciudad de Buenos Aires al sistema de observación y vigilancia porteño y hoy pudo ver cómo esa información, “confiable y precisa para la planificación de la gestión de emergencias”, ya se está utilizando en La Plata. Como contrapartida, en el Municipio se le dará acceso a Buenos Aires a su sistema de alerta temprana con datos de 11 estaciones meteorológicas automáticas cada 10 minutos. “Recorrieron las oficinas del COE, el 147 y una cabina del SAME”, según la información que se dio.

También se discutió la política, claro. “Yo no sabía cómo dar señales de que quería ser candidato a presidente en el 2023, la verdad que me hicieron un favor”, confesó Rodríguez Larreta. Y contó algunas maniobras que sabe que están preparando en Casa Rosada para dejar a la Ciudad de Buenos Aires sin financiamiento, aunque no se pudo conocer el detalle.

Además, contó que el lunes por la noche habló por zoom con Pablo Javkin, intendente de Rosario, y el martes con Bettina Romero, intendente de Salta, quien en este momento está aislada por COVID, aunque trabajando normalmente desde su casa. Con ambos, Rodríguez Larreta buscó transmitirles su experiencia en el combate de la pandemia. Ambos “cursan” el primer mandato y el porteño viene manejando los hilos de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, cuando por primera vez fue jefe de gabinete de Mauricio Macri.

El ex presidente también salió en la conversación. Larreta dijo que habla habitualmente con él, que está decidido a aportar para que el espacio opositor se consolide y que su única preocupación es el corto plazo en la Argentina, porque teme que el mal manejo de la situación cambiaria derrape sin que el Gobierno pueda dar una respuesta económica creíble.

La Plata tenía hasta ayer 13.871 contagios de COVID y 315 fallecidos, con un índice de 1942.9 cada 100.000 habitantes que está entre los más bajos del conurbano.

