La CGT le reclamó al Gobierno por una millonaria deuda a las obras sociales y confirmó que el 17 de octubre invitará a Alberto Fernández a “un acto peronista”

La mesa chica de la CGT que se conectó por videollamada con sus colegas: Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Héctor Daer, Antonio Caló, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez

La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó al Gobierno los fondos para compensar tres meses de caída de la recaudación de las obras sociales, cuyo pago sigue demorado en el Ministerio de Economía, y consideró un capítulo cerrado la posibilidad de aumentar los aportes al sistema sindical de salud para evitar su desfinanciación.

Al mismo tiempo, confirmó que el 17 de octubre realizará un acto por el Día de la Lealtad en el salón Felipe Vallese de la sede cegetista de Azopardo 802, al que serán invitados Alberto Fernández, gobernadores e intendentes y que será organizado en forma conjunta con las 62 Organizaciones, el brazo político del sindicalismo peronista.

Durante una reunión virtual del consejo directivo cegetista, que se realizó este martes durante dos horas y media, el cotitular de la central obrera, Carlos Acuña (estaciones de servicio), prometió que será “un acto peronista y no de apoyo al Gobierno", luego de lo cual ninguno de sus colegas hizo comentarios. Ante la consulta de Infobae, un sindicalista relativizó cualquier lectura política sobre aquella frase y dijo: “El acto no será de apoyo al Gobierno porque no hace falta reiterar que lo respaldamos. Queremos concentrarnos en una fecha histórica para el peronismo”.

Sin embargo, aún no decidieron si concurrirán al acto que avaló Alberto Fernández para la misma fecha probablemente en la Plaza de Mayo, aunque uno de los dirigentes advirtió que aún no está confirmado.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en el acto por el 17 de octubre que se hizo en 2019 en La Pampa

Es evidente el profundo malestar de la CGT porque la Casa Rosada sigue sin convocarla para consensuar medidas de reactivación junto con el sector empresarial. De todas formas, los sindicalistas tienen un premio consuelo: el Gobierno los acaba de invitar a sumarse a la Mesa de Lucha Contra el Hambre. Según se acordó en el encuentro cegetista, la central obrera no designará a ningún dirigente sino a un miembro de sus equipos técnicos para integrarse.

La videollamada fue conducida en forma presencial en la sede del gremio de Sanidad por los miembros de la “mesa chica” de la CGT: sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN).

El encuentro cegetista transcurrió en un buen clima y sin debate. Ni siquiera el tema de las obras sociales derivó en ningún cruce entre los dirigentes, pese a que en los días previos el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, quien se desempeña como secretario de Políticas de Empleo, cuestionó públicamente la idea de aumentar los aportes de los trabajadores para el sistema de salud y reclamó que los fondos del sector los maneje el sindicalismo.

“¿Vamos a poner otro 1% y la plata la va a manejar el Estado Nacional, que después se la lleva para otro lado y no cubre las necesidades de las obras sociales? No quiero eso. Si tenemos que poner más plata, quiero que la administremos nosotros”, advirtió el dirigente ferroviario en una entrevista con Infobae.

El ministro de Salud, Ginés González García

Ante sus colegas, varios de los cuales eran los que negociaban el aumento del aporte con el Gobierno, Maturano se mantuvo en silencio. El informe sobre la situación de las obras sociales estuvo, como siempre, a cargo de Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT, quien dio por desechado la suba de los aportes y admitió que había reclamado a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía por la demora en girar el dinero del Fondo de Emergencia y Asistencia mediante el cual se está compensando a las obras sociales por la caída en la recaudación.

Dijo que la Superintendencia de Servicios de Salud todavía no pagó los meses de junio, julio y agosto, y estimó que la baja en la recaudación de septiembre ascenderá a 1470 millones de pesos. Precisó también que por el sistema Integración, que financia las prestaciones por discapacidad, se pagarán 2793 millones de pesos correspondientes a julio y que por el Sistema Único de Reintegro (SUR), que administra y distribuye los fondos en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad, las obras sociales recibirán este mes unos 1500 millones de pesos.

Lingeri también informó a sus colegas sobre la elaboración del proyecto de ley complementaria que acordaron el Gobierno y la CGT para para mejorar la eficiencia del sistema sindical de salud y evitar que se siga desfinanciando. Sostuvo que la iniciativa se basa en un documento con 12 puntos que la central obrera considera que deben resolverse para solucionar los problemas que actualmente tienen las obras sociales para mantenerse. Pero aclaró que el ministro de Salud, Ginéz González García, aún dede designar gente de su equipo para que trabaje con la CGT en la ley.

Al fallecido Abel Frutos, secretario general de Panaderos, lo reemplazará su hijo Gastón en la CGT

Por otra parte, los dirigentes cegetistas decidieron resolver la vacante producida en el consejo directivo por la muerte del titular del sindicato de panaderos, Abel Frutos: lo reemplazará su hijo Gastón como secretario de Finanzas de la CGT.

En la videollamada también siguieron las quejas de los sindicalistas por la negativa del bloque de diputados bonaerenses a rendirle homenaje en la Legislatura provincial a José Ignacio Rucci, el ex líder de la central obrera que fue asesinado el 25 de septiembre de 1973 por el grupo terrorista Montoneros. Ya se difundió un comunicado sobre el tema y también se publicó una solicitada en el diario Página 12 (se eligió ese diario porque el espacio les resultó gratuito: su dueño es Víctor Santa María, titular del sindicato de encargados de edificios y secretario de Estadísticas de la CGT).

Ante la fuerte repercusión, la Legislatura bonaerense finalmente realizará el frustrado homenaje en su próxima sesión, pero la CGT, en la intimidad, responsabiliza al kirchnerismo de bloquear el recuerdo de Rucci. El “acto peronista” que prepara la central obrera para el 17 de octubre también buscará reinvindicar al asesinado líder cegetista.

