Los camaristas Bruglia y Bertuzzi pidieron la “inmediata” intervención de la Corte Suprema para evitar ser desplazados

Los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia presentaron esta noche un recurso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que le pidieron al máximo tribunal su “inmediata intervención” para tratar el amparo que hicieron para defender sus traslados que el gobierno nacional tiene previsto revocar este miércoles en una audiencia en el Senado que convocó su titular, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los camaristas hicieron saber a la Corte que el Senado convocó a una audiencia para el miércoles a las 14 horas para tratar sus pliegos. Los jueces insistieron que se es un hecho que denota la gravedad institucional de la situación por lo que pidieron la intervención del máximo tribunal.

“Ante dicha circunstancia, y el inminente riesgo de que se frustre la tutela solicita por los actores a través del presente recurso extraordinario por salto de instancia, solito a V.E. su inmediata intervención en los términos del art. 257 ter del CPCCN”, sostiene la nota de cuatro párrafos que presentaron los jueces.

La Corte debe aceptar primero si acepta o no el per saltum que los jueces iniciaron. Y en caso que lo acepte si hace lugar a su pedido de continuar en sus cargos o si lo rechaza y deben volver a sus tribunales anteriores.

Lo que el Senado tratará es un dictamen del Frente de Todos que revocada los traslados de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala I de la Cámara Federal, donde están actualmente. Lo mismo con el traslado de Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7. La objeción es que esos traslados -que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri- son irregulares porque no cumplieron una serie de normas, entre ellas el tratamiento del Senado.

La comisión de Acuerdos de la Cámara Alta convocó a una audiencia pública con los jueces pero los magistrados no asistieron. La oposición no estuvo presente. Los jueces alegaron para no concurrir que la audiencia era irregular porque sus traslados son legales, se hicieron cumpliendo con la normativa vigente y que una acordada de la Corte Suprema avala que el Senado no puede tratar sus casos.

Para el bloque kirchnerista la ausencia de los jueces en la audiencia es motivo suficiente para no avalar sus traslados y que regresen a sus tribunales anteriores.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli ocupan lugares claves para la policía. Los primeros integran la Cámara Federal. Por allí pasan todas las causas que involucran a funcionarios públicos y a empresarios. Desde allí, por ejemplo, confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de la corrupción. Castelli es juez del tribunal oral que tiene ese caso para juzgar.

“Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD 600 millones”, planteó y negó un interés personal aunque volvió a hablar del armado de causas. “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”, publicó el viernes pasado la vicepresidenta en su cuenta de la red social de Twitter.

Los jueces judicializaron sus situaciones. Presentaron amparos en los que pidieron que se rechace la revisión de sus traslados y que sean confirmados en sus cargos. Los casos ya están en la Corte Suprema mediante per saltum que hicieron luego que en primera instancia sus planteos fueron rechazados.