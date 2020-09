Alberto Fernández le agradeció al Chacho Coudet la cerveza personalizada que le envió

Alberto Fernández recibió cervezas con su imagen del director técnico Eduardo "Chacho" Coudet

Durante las últimas horas, en las redes sociales comenzó a viralizarse un video del presidente Alberto Fernández, en el cual agradeció el regalo que le envió el ex futbolista y actual entrenador Eduardo “Chacho” Coudet. El mandatario exhibió una lata de cerveza que lleva su imagen y es parte de una línea de etiquetas que tiene a otros ex presidentes como protagonistas.

Se trata de un emprendimiento en el cual participa el entrenador argentino, actualmente en Internacional de Porto Alegre (Brasil), una cerveza artesanal llamada “Única”, desarrollada por un grupo de familiares y amigos, cuya producción comenzó en el barrio porteño de Flores.

“Hola, Chacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, che, acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad gracias, es muy muy rica, y además gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentinos agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil, pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho”, dice el Presidente en el comienzo del video.

La lata de cerveza que recibió el presidente Alberto Fernández

Y finaliza: “Bueno sé que estás en Brasil, espero que pronto puedas venir y ojalá te pueda conocer. Y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor, ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy muy grande. A tu salud, gracias”.

Fernández se refirió a la rivalidad futbolística entre Argentinos Juniors, equipo del cual es hincha, y Platense, institución el que la que Coudet debutó como futbolista profesional en 1993. También jugó en River Plate, San Lorenzo y Rosario Central, entre otros clubes nacionales. Su carrera se extendió por el exterior, precisamente en España, México y Estados Unidos. Como técnico, salió campeón con Racing y en la actualidad lidera con el Inter el campeonato brasileño.

“ Nos decidimos a ir por nuestra fábrica y se sumaron el (Ariel) ‘Chino’ Garcé, el ‘Chacho’ Coudet (amigos de Octavio, preparador físico de fútbol e hijo del recordado jugador de Estudiantes de La Plata Eduardo Manera) y mi otro primo Ezequiel Manera y acá estamos. Costó pero pudimos arrancar”, reveló Ramiro Acerbi, dueño de la Cerveza Artesanal Única, en una entrevista con el diario Flores de Papel.

Eduardo Coudet, el técnico argentino que le envió cervezas al Presidente

“Elegimos Flores porque nuestra familia siempre vivió en el barrio. Mis primos y varios amigos fueron al Lasalle así que estamos como en casa”, agregó Acerbi.

El Santa Evita, un bar ubicado en el barrio de Palermo, comercializa la cerveza Única y exhibió en su cuenta de Facebook el detalle de cada una de las etiquetas, que llevan los rostros de Eva Perón, Néstor Kirchner, Juan Domingo Perón, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

“En vez de empezar en el 2018 tuvimos que arrancar la producción en 2019. La primera cocción la hicimos recién el 31 de agosto”, reveló Acerbi, quien también contó que la fábrica tiene una capacidad de producción de 9.000 litros mensuales y cuenta con un bloque de cocción de 1.000 litros, una sala de guardado de maltas, una máquina de molienda de maltas, un enfriador de mosto, un circuito cerrado de agua, una cámara de frío para guardar latas y barriles, cuatro fermentadores de 1.500 litros cada uno y una lavadora y llenadora de barriles.

Otras variedades llevan la figura de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, Eva Duarte y Juan Domingo Perón

“Estábamos pasando de vender 800 litros en diciembre a casi 2.000 en febrero. Pero la cuarentena nos pegó duro ”, sostuvo Acerbi.

Y completó: "La verdad que me apasiona hacer cerveza. Es el sueño de muchas personas tener su emprendimiento y poder dedicarse a full a eso y con mucha garra es lo que estoy haciendo”.

