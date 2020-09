Las protestas policiales se extendieron en 12 provincias y los gobernadores buscan artilugios financieros para calmar los ánimos

El conflicto salarial de la policía bonaerense se replica en otros puntos del país con diversos matices y niveles tensión en al menos 12 provincias, aunque en otros distritos se evitó una confrontación antes de que se potencien las protestas callejeras gracias a diversos artilugios político-económicos que encararon los gobernadores.

Desde incentivos salariales suplementarios, plus por rango, enganches de paritarias con otros gremios del Estado hasta el blanqueo de rubros salariales que hasta ahora no eran remunerativos o el pago de un plus alimentario. Todos estos elementos y otros más fueron utilizados por los mandatarios provinciales para apaciguar la protesta de las fuerzas de seguridad provinciales.

En algunos casos se alcanzó el efecto deseado y se lograron acuerdos con las policías provinciales, aunque en las 12 provincias donde hubo o persisten focos de conflictos el nivel de confrontación fue mucho menor al que se visualizó en Buenos Aires.

Según un relevamiento a nivel nacional que hizo Infobae, entre los principales distritos donde se vieron problemáticas con las policías provinciales se encuentran los siguientes casos:

Misiones. Hace una semana un grupo de familiares de policías activos y retirados de la fuerza de seguridad provincial salieron a las calles en reclamo de mejoras salariales. Luego de una suerte de tironeos entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y los jefes policiales se alcanzó un acuerdo. “Hemos logrado un entendimiento salarial que conformó a las dos partes y que se alcanzó también gracias a la comprensión del Presidente”, explicó a Infobae el gobernador de Misiones. De esta manera, se supo que hubo un incremento salarial de entre 16.000 pesos y 22.000 pesos para agentes rasos y comisarios generales. Los sueldos básicos de un policía en Misiones estaban muy resagados: partían de los 23.000 pesos y ahora se les mejoró bastante ese ingreso. También la provincia acompañó durante los meses de junio y julio con un bono para compensar la pérdida de ingresos por adicionales, pero en los últimos tiempos la situación se había tornado insostenible.

La Rioja . Allí se desató una protesta de policías autoconvocados y el gobernador Ricardo Quintela tuvo que negociar un petitorio e los uniformados con reclamos “salariales y sanitarios”. El gobernador de La Rioja tuvo que ofrecer un bono de $8.000 para las fuerzas de seguridad y un plus de $5.000 para los miembros del Servicio Penitenciario provincial, por un período de 4 meses. Así frenó una protesta que amenazaba con amplificarse.

Catamarca. Ante la protesta de policías provinciales en actividad y retirados el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre y el de Hacienda, Gustavo Véliz, recibieron ayer al jefe de la policía, Angel Agüero, junto con la plana mayor de los policías. Se analizaron los reclamos planteados y el gobierno de Catamarca se comprometió a dar una respuesta inmediata a los planteos relacionados con la recomposición salarial y la necesidad de ofrecer más recursos para enfrentar la delincuencia.

Rio Negro. Tanto en Bariloche como en Viedma o Roca la policía y los familiares de uniformados se manifestaron en las calles en los últimos días para exigir a la gobernadora Arabella Carreras mejoras laborales y salariales. En algunos casos la policía de Río Negro cobra salarios por debajo de la canasta básica y en medio de las protestas de mejoras económicas los policías pidieron una “mesa de diálogo” con el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, y la gobernadora. Desde el gobierno provincial dijeron a Infobae que están analizando una mejora salarial y una readecuación de los empleados policiales. Se evalúa un incremento para este mes para que un agente policial que se inicia perciba un básico de $40.000. Además, la gobernadora Carreras estudia la aplicación de otros incentivos.

Corrientes. Los policías retirados realizaron una manifestación para reclamar mejores salarios para el sector. En diálogo con Infobae, el gobernador Gustavo Valdés dijo que “se está trabajando" en el conflicto con los retirados. "Estamos tranquilos porque subimos los sueldos en julio y en agosto largamos ascensos. Desde la pandemia pagamos un adicional de $10.000 a los activos”. El mínimo hoy está en $41.000 y se prevé un aumento para octubre. En línea con el reclamo de los policías bonaerenses, en Corrientes también realizaron pedidos tales como una reparación histórica salarial, la “humanización de la profesión”, adicionales remunerativos no bonificables que se conviertan en valor punto y pago de horas extras.

La Pampa. Ante el malestar general y algunas protestas, el gobierno provincial determinó el mes pasado que la policía provincial reciba un “enganche” de la paritaria de estatales que a fin de mes pasado se acordó un aumento del 12%. De esta manera se frenaron las protestas y se mantiene una situación de relativa calma.

Formosa. El ministro de gobierno provincial Abel González explicó a Infobae que en el 2009 el gobierno de Gildo Insfrán envió a la Legislatura un proyecto de ley de estructura salarial que implicó la transparencia de las liquidaciones salariales policiales, la definición clara de cada rubro que se abona y el blanqueo de todos los rubros que implicó una automática mejora del haber de retiro. “Una vez que fue ley pudimos ordenar todo el sistema, incluida la pirámide salarial. Desde ese momento no hemos tenido inconvenientes”, dijo el funcionario. Así, para evitar las protestas policiales, este año se otorgó un aumento del 20 % al personal de la administración pública provincial incluyendo el personal policial. Ante el malestar policial y la intensidad de tareas que la policía cumple en medio de la pandemia, el gobierno de Formosa tuvo que abonar dos bonificaciones extraordinarias de $5.000 por las labores policiales vinculadas a la pandemia.

Chubut. Esta semana un grupo de efectivos activos y retirados de la policía se convocaron a protestar por reclamos salariales en la Plaza Independencia de Trelew. Exigen el pago atrasado de los suelos de julio, agosto y el medio aguinaldo. El reclamo también se extendió a las ciudades de Rawson y Comodoro Rivadavia. El jefe de Policía de Chubut, Miguel Gómez, aseguró que habría novedades para todo el sector en las próximas horas. Pero aún no hubo respuestas. Desde la gobernación de Mariano Arcioni destacaron que es sumamente entendible el reclamo y que se están analizando opciones para una mejora salarial.





protestas policias provinciales

Santa Cruz. La policía provincial anunció para hoy y mañana una ronda de protestas en distintas ciudades de Santa Cruz por “un sueldo digno”. De acuerdo a la información de la Asociación Policial, la próxima reunión del Consejo del Salario está prevista para la última semana del mes. José Barrientos, titular de la Asociación Civil Policial, explicó que en la última mesa del salario en la provincia se logró un aumento de 4 puntos al riesgo y 200% del título, una reasignación del 40% retroactivo a julio, punto a la antigüedad que va a ser liquidado en septiembre y otro punto más a riesgo. Pero todo esto se declaró insuficiente, ya que se exige un aumento salarial mejora del 48% de aumento salarial. También la policía provincial exige una “cuota COVID” de una vez ya que el gobierno de Alicia Kirchner está pagando ese plus de $14.000 en cuotas.

Santa Fe. En Rosario se intensificaron las protestas en las puertas de la Jefatura de la Unidad Regional II para reclamar “salarios dignos” para los policías provinciales. Entre los principales reclamos al gobierno de Omar Perotti, los efectivos pidieron principalmente un salario inicial de bolsillo para los uniformados de $66.000 y un incremento en los haberes, retiros y pensiones. El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, explicó a Infobae: “Completamos el esquema de complementos remunerativos y no remunerativos al personal policial, que hasta ahora no habían recibido ningún tipo de complementos en los últimos años, particularmente, policías de comisarias, policías de orden público, de $7000, que se suman al aumento general del acuerdo de recomposición paritaria que habían llevado a cabo el 7 de septiembre los gremios estatales con el gobierno provincial, eso también corre para la policía”.

A la vez, Sain dijo que se emitirá una especie de tarjeta alimentar, que les dará a los policías operativos $4000 por mes para que se puedan comer durante la prestación del servicio.

Chaco. Las protestas van más allá de los sueldos. Un grupo de efectivos de la policía provincial realizó una movilización a la Jefatura Policial en reclamo de mejores condiciones de trabajo. En esa provincia, aseguran, el sueldo de un agente de policía es menor a los $24.000. Hubo también protestas policiales frente a la sede del Servicio Penitenciario de la provincia para exigir la reincorporación de 23 efectivos que fueron cesanteados recientemente por las protestas policiales por aumentos en los sueldos que ocurrieron en diciembre de 2013 a lo largo de casi todo el país. El gobernador Jorge Capitanich se reunió con el jefe de la cúpula policial, Ariel Acuña, en estos días para evaluar un incremento salarial y también una mejora de la infraestructura de la fuerza.

Jujuy. La protesta policial llegó también a la provincia de Jujuy donde ayer un grupo de familiares de policías y policías retirados encabezaron una manifestación en Plaza Belgrano para reclamar por mejores condiciones laborales y una recomposición salarial. También aseguraron que en el marco de la pandemia de coronavirus no reciben contención psicológica ni atención médica suficiente y son afectados a cumplir largas jornadas laborales con recargos no remunerados. El gobernador Gerardo Morales ayer repudió el accionar de la policía bonaerense ante las protestas que se dieron frente a la quinta presidencial de Olivos pero no habló aun de una mejora en la policía de su provincia.

