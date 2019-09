A su vez, el Jefe del Ejército se dirigió a los familiares de los caídos: "Sabemos que estos reconocimientos no van a devolver la vida a vuestros seres queridos; que no hay manera ni modo que permita compensar todo el dolor que sienten y que seguirán soportando; que no hay forma alguna de llenar el vacío que dejó la partida de un hijo, padre, esposo o hermano. Pero deseamos que el recuerdo de su valentía, heroísmo y amor a la Patria sea un bálsamo que les permitan recordarlos como hombres de bien, que con su sacrificio han engrandecido la historia de nuestro Ejército y de nuestro querido país".