Las organizaciones sociales salieron al cruce de la acusación de Sergio Berni por la toma de tierras: “La falta de vivienda no se resuelve con balas”

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a las organizaciones sociales más importantes del país, emitió un duro comunicado contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, luego de que ayer acusara a Fernando “Chino” Navarro y a Emilio Pérsico, líderes del Movimiento Evita, de fomentar e impulsar la toma de tierras en diferentes municipios bonaerense.

En el comunicado, titulado “la falta de vivienda no se resuelve con balas” , las organizaciones repudiaron “todas las declaraciones que pretenden convertir un gravísimo problema social, como es el déficit habitacional, producto de la desidia que padecen millones de compatriotas, en un problema policial que se resuelve con represión”.

En esa línea dijeron que “las acusaciones insólitas” de Berni “son intolerables” y destacaron que desde años plantean “la necesidad de combatir la crisis habitacional con políticas de integración y acceso a la vivienda”. Además, aseguraron que “la represión y la inacción no pueden ser la respuesta”.

“Es imprescindible que se avance con las políticas públicas de integración urbana, y lotes con servicios de manera urgente”, explicaron en el comunicado que dieron a conocer en el mediodía de este miércoles.

En tanto, el diputado nacional Leonardo Grosso, otro de los líderes del Movimiento Evita, lanzó duras críticas contra el funcionario del gobierno bonaerense y los responsabilizó por la muerte de Facundo Astudillo Castro. ”El rol de bufón televisivo del Ministro Berni, que ahora nos acusa a las organizaciones sociales con frases hechas, tiene una explicación: No responder qué pasó con la muerte de Facundo Castro, de la cual es el responsable político directo” , escribió en sus redes sociales.

“El día que se confirma su muerte, Berni sale de raid mediático, pero no a dar explicaciones, sino a usar a los más pobres para vender humo. Un payaso triste y peligroso”, sentenció el legislador, en referencia a la intervención de Berni que tuvo lugar ayer en la televisión y que le valió un cruce en vivo con el “Chino”Navarro.

“ Hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del Movimiento Evita, no tengo miedo de lo que digo. Ojalá que la Justicia investigue con la profundidad que lo tiene que hacer y que no pase lo que sucedió con el (Parque) Indoamericano“, expresó el ,ministro de Axel Kicillof al ser consultado sobre quién o quiénes están detrás de las tomas de terrenos en el Gran Buenos Aires y el sur del país.

Tras escuchar esas declaraciones, Navarro, que además de ser uno de los referentes del Evita es el actual secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, pidió tener derecho a réplica y respondió con el ministro presente en el estudio. “Si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que ir mañana a denunciarme a mí y a Emilio Pérsico en la Justicia y aportar las pruebas , ya que él dice que somos los que instigamos las tomas”, indicó.

”Si no lo hace, al mediodía pediré que me investiguen a Emilio y a mi para ver qué responsabilidad tenemos. Es un disparate que un funcionario diga esto, si él sabe algo tiene que denunciarlo. Si no es cómplice, no puede tapar un delito”, expresó.

“Es un disparate que Pérsico y yo estemos a favor de la toma de tierras. Estamos en desacuerdo. Lo que sí decimos es que si se produce una ocupación, además de defender al titular de la propiedad, se resuelve dialogando y no con una topadora y con la guardia de Gendarmería. La crisis de la pandemia no se resuelve con violencia, la ley se puede cumplir hablando y dialogando”, agregó.

Tras escuchar al dirigente social, Berni le contestó: “La Justicia es la que investiga, nosotros sabemos lo que pasa en la calle. Me alegro profundamente que el Chino Navarro haya cambiado de actitud, la última vez que lo escuché quedé preocupado por lo que decía. Los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y nadie se lo niega. Pero un problema humanitario no se resuelve a través de una toma de terrenos”.

Y continuó: “La necesidad real, palpable, urgente, duele. Pero nunca se puede avanzar sobre el derecho de los demás. Las soluciones ilícitas no solucionan el problema sino que lo agravan. No creo en el peronismo de los planes sociales: creo en el peronismo del trabajo y la producción. En muchos casos los planes sociales se utilizan para gente inocente que sufre la falta de techo, para cometer estos delitos”

Navarro arremetió: “Si el ministro dice que somos responsables tiene que ir a la Justicia. Si no es un charlatán de feria. Si hay organizaciones sociales, puede ser. Si es porque son delincuentes, solidarios. No sé si hay organizaciones sociales. Si las hay, en potencial, es porque son delincuentes o hay un compromiso social. Podemos equivocarnos, seguramente. Pero yo no impulsé ninguna toma. Creo que se fue de boca, espero que se rectifique”.

Entre el viernes y el lunes el “Chino” Navarro se va a presentar en la Justicia para ponerse a disposición y que se lo investigue para ver si tuvo algo que ver en la toma de tierras en diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles, en medio del creciente conflicto con la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, los intendentes peronistas de la tercera sección electoral coincidieron en expresar “preocupación y repudio” y dijeron que no pueden tener “una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos”.

“El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, indicaron en comunicado, al tiempo que resaltaron: “No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un limite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”.

