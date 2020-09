Martín Lousteau reveló detalles de la reunión que mantuvo con Alberto Fernández

El senador Martín Lousteau se reunió el viernes pasado con el Presidente en la Residencia de Olivos

Mientras crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por distintos proyectos en el Congreso, el senador Martín Lousteau reveló algunos detalles de la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

En un extenso reportaje con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, el legislador aseguró que el encuentro “fue una invitación a título personal” y consideró además que “la compra de dólares desesperada, minorista y masiva” revela cómo los argentinos miran al futuro.

“Fue una invitación a título personal, cuando un Presidente me llama siempre voy a ir a hablar. Lo hacía con Macri”, explicó el legislador sobre la reunión que tuvo con el primer mandatario el viernes pasado en la residencia presidencial.

Aquel encuentro había generado ciertas suspicacias, ya que los referentes de Juntos por el Cambio no estaban al tanto. Voceros radicales aseguraron que “no se trató de una reunión secreta, ya que varios dirigentes de Juntos por el Cambio estuvieron al tanto”, aunque Infobae pudo chequear que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no estaba enterada, y tampoco el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. “Hablamos sobre el modo en que estamos interactuando”, añadió Lousteau sobre el encuentro.

En medio de la fuerte tensión en el Congreso, el senador radical visitó al Presidente en Olivos

En tal sentido, explicó que encuentros similares mantuvo con el ex mandatario. “No era parte de Cambiemos, tenía críticas a la conducción, y de vez en cuando el presidente me llamaba y yo iba”, añadió sobre aquellas visitas.

Lousteau también habló sobre la presión sobre el tipo de cambio y subrayó que “la compra de dólares desesperada, minorista y masiva revela cómo los argentinos miramos el futuro”.

Para el senador y economista, la sangría es un problema por partida doble. “En Argentina el dólar es la garrocha que te permite saltar al futuro cuando vez que se va a producir un terremoto y se agrieta la tierra. Y como la gente no tiene otra cosa que sea confiable busca el dólar para encontrar una garrocha para preservar algo del futuro” , explicó.

“Como no hay un rumbo a futuro que se vea, la gente se asusta y compra dólares. Y eso te genera una urgencia por un drenaje muy rápido, donde no te entran dólares y te siguen saliendo a pesar de que pongas restricciones”, añadió.

Lousteau consideró además que Argentina necesita un tipo de cambio más alto para poder exportar. “ Hoy el tipo de cambio oficial no está muy lejos del de 2001. No es un tipo de cambio competitivo ”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la existencia de un plan para calmar la presión sobre la divisa, el senador fue claro: “No veo un diálogo concreto sobre esto. Ojalá el Gobierno sorprenda con una solución o dirección que podamos compartir. Yo no he tenido discusiones profundas con alguien del equipo económico, no tuve contacto, y estoy siempre disponible. Cuando se me ocurre una idea que me parece que el otro no pensó, se las he mandado, a distintos ministros de distintas carteras”.

“Desde el año 73 a la fecha Argentina estuvo atrapada en dos grandes ciclos donde el PBI por habitante no se desarrolló; desde el 2007 hasta el 2019 el ingreso por habitante incluso se estancó. Ahora con la caída del ingreso por la pandemia vamos a tener el ingreso por habitante del año 73, pero peor distribuido, por eso vamos a tener 10 veces más pobreza que en el 73; vamos a tener más del doble de desigualdad que en el 73 ”, alertó.

“Siempre voy cuando un Presidente me llama”, aclaró Lousteau

Para Lousteau, “si se mira la tira de medio siglo en Argentina claramente es un fracaso de la dirigencia política, en donde deberíamos estar haciendo cola para pedirle perdón a la sociedad. En lugar de eso, nos causamos mutuamente. Le decimos a la gente que no podemos resolver ningún problema. Como Macri recibió una mala economía, Fernández también y sobre eso se montó la pandemia ”, añadió.

En este sentido, el senador puso como ejemplo la situación por la que atraviesan varios sectores de la sociedad. “La gente tiene angustia; mi mujer es actriz, le fue bien y tiene espalda para un montón de cosas, pero tiene amigos, amigas y colegas que no están en esa situación. Hoy no tiene un peso de ingresos y no saben cómo va a ser su futuro”, advirtió.

En el mismo sentido, se refirió al conflicto de las tomas en distintos puntos del país: “Está claro que hay un problema de un amplio sector social que no tiene acceso a la vivienda, pero la manera de resolverlo no es con tomas”.

“Es doloroso que la gente salga a manifestarse así porque perdieron la esperanza de que la clase política pueda resolver algo”, expresó y concluyó: “Nosotros tenemos más responsabilidad que el ciudadano de a pie o el que está tuiteando. Yo no creo que la reacción de la ciudadanía sea por la convocatoria de la oposición”.

Seguí leyendo:

Villa Mascardi: “Tomaron más de 30 hectáreas y están liderados por políticos, punteros y un gremio de abogados”

El Bolsón: los usurpadores de una reserva forestal venden por redes sociales las tierras tomadas

Ernesto Sanz: “La agenda del Gobierno la lidera Cristina Kirchner”

Oficial: el cuerpo encontrado en Bahía Blanca es el de Facundo Astudillo Castro

El Gobierno confirmó 52 nuevas muertes por coronavirus e informó qué distritos están al límite de la atención sanitaria

La Ciudad de Buenos Aires acumuló 8 días seguidos de subas de casos de coronavirus