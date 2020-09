Daniel Gollán: “Le pondría el traje de terapista a los diputados opositores que estuvieron en el Congreso a ver qué opinan”

Daniel Gollán

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, cuestionó a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que concurrieron ayer al Congreso y reclamaron que las sesiones sean presenciales por el riesgo sanitario que supone la asistencia de un gran número de personas al Parlamento. En ese sentido, el funcionario de la Provincia de Buenos Aires reclamó a los dirigentes que pensaran en los trabajadores de la salud antes de hacer cualquier tipo de planteo.

“Yo invitaría a esta gente que medianamente habla y le pondría media hora el trajecito (de médico terapista) y lo pondría dentro una terapia. Yo les pondría el trajecito durante toda la sesión a los legisladores que estuvieron ayer en el Congreso que quieren presencial a ver qué opinan. (...) Que se pongan el traje de protección personal para cuidarse porque no pueden estar en un lugar cerrado tantos, pero que se pongan todos el trajecito que usan los médicos terapistas y se aguanten una sesión de 8 a 10 horas con eso . Con el barbijo, con la máscara, con el overol. Que estén todo el día sin tomar agua a ver si lo bancan”, desafió el ministro bonaerense.

Calificó las acciones del bloque macrista como “ridículas” y no dudó en decir que fue “un papelón”. “La verdad es que todo entra en el plano de los ridículo. ¿Cómo funciona la legislatura de la Ciudad, de muchas provincias y muchos parlamentos del mundo?”, agregó.

Un grupo de médicos trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Posadas, en Buenos Aires (Foto: EFE)

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Gollán ponderó la labor de los médicos y los trabajadores de la salud en general: “Yo me saco el sombrero con los trabajadores de la Salud que se están bancando esto” y nuevamente fue a la carga, pero contra el puñado de manifestantes que se apostaron frente al Congreso para protestar contra el gobierno de Alberto Fernández.

“Y después está el grupo de energúmenos afuera. En algún momento ya están pasando ya para la gracia. Si no fuera patético, el ridículo es muy grande. Es una ridiculez muy grande porque además eran muy poquita gente, que están completamente alienados, con una cuestión que es muy preocupante: las derechas siempre han sido violentas en la Argentina. Son generadoras de odio y como no pueden hacer otras cosas que hicieron en otras épocas, hacen ahora esto para dividir a la sociedad, para enfrentar y para sembrar el odio”, criticó. Dijo que muchos de ellos necesitan “atención psiquiátrica y psicológica importante”.

Entre otros temas, Gollán se refirió el crecimiento sostenido de contagios de coronavirus en el país y nuevamente criticó el esquema de reaperturas que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que -dijo- afecta directamente a la Provincia.

El puñado de manifestantes frente al Congreso

“Muchas veces no nos dicen que somos pájaro de mal agüero. En realidad yo quiero decir algo, nosotros venimos previniendo que va a pasar esto porque es la dinámica de la enfermedad del virus. No está basado en el deseo de lo que uno quiere que pase (...) pero lamentablemente este virus se comporta así. No hace falta ser ningún genio epidemiológico para darse cuenta de esto es un virus que en menos de dos meses salió en un lugar remoto de la tierra y llegó a todo el todo el mundo. E s un virus que tiene un grado de contagiosidad enorme y que todo lo que uno hace es en principio intentar que no entre pero el virus entra y una vez que entró la segunda etapa consiste en intentar por todos los medios que se reproduzca a la menor velocidad posible”, explicó.

“Resulta un poco tedioso tener que volver a explicar algo tan obvio pero que entra dentro de un marco de una negación de un sector que no lo quiere aceptar. También debo decir que no es el grupo mayoritario del país porque en la provincia de Buenos Aires, los barrios populares, que son 1.400, no representan más del 15% de todos los enfermos”, resaltó.

Por eso, criticó las aperturas en la Ciudad y reiteró: “No hace falta ser un genio para darse cuenta que si vos tenés 16 millones de personas en el AMBA e ibas liberando acciones, la cantidad interacciones que se producen entre personas impactan luego en el resto del país”.

Al respecto, agregó: “Cuando vos abrís los bares de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 40, 50 o 60 por ciento de los que trabajan en esos bares son del Conurbano” y de acuerdo con el ministro, golpea de lleno en los números de infectados en la Provincia.

“Es impensable que vas a poner a 16 millones de personas más a circular y los contagios no aumenten”, agregó el funcionario. “Yo entiendo al tipo que tiene que salir a trabajar y tengo que cubrirlo, pero tengo que pedirle a la gente que entienda que esto pasa cada 100 o 120 años, que tiene que cuidarse por un tiempo más”, dijo

”Tenemos un horizonte de llegada, no es que estamos en el medio del océano, en 5 o 6 meses va a estar la vacuna. Tenemos que llegar con la mayor cantidad de gente viva a la vacuna”, destacó Gollán, y concluyó: “ Esto es lo mismo que si hubiera una guerra. No salgo a correr si están bombardeando. Es un momento excepcional en la historia ”.

