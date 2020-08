La oposición avanza en un acuerdo electoral con Ricardo López Murphy para 2021

(Lihue Althabe)

La oposición ya trabaja para sumar adhesiones y diagramar la oferta que presentará en las elecciones legislativas de 2021. Así, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, y Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, mantuvieron un encuentro virtual en el que plantearon la posibilidad de lograr un acuerdo de cara a las elecciones del año próximo.

Desde noviembre de 2019, López Murphy viene trabajando en el relanzamiento de Recrear, el partido que fundó en 2002 y con el cual compitió en las Presidenciales de 2003. Este año, el ex funcionario de Fernando De la Rúa ya mantuvo reuniones con referentes de la oposición: compartió charlas virtuales con Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto.

Asimismo, este martes Negri y el referente de Recrear encabezaron la conferencia -vía Zoom- “La Argentina que viene” ante más de 700 personas, en la que debatieron sobre las problemáticas que enfrenta la Argentina en plena pandemia: crisis económica, aumento de la pobreza e inseguridad. Además, remarcaron la necesidad de “defender la República” ante el avance del Gobierno con el proyecto de reforma judicial y analizaron el alcance de la marcha del 17 de agosto.

Ricardo López Murphy y Mario Negri mantuvieron una reunión virtual para acercar posiciones de cara a un posible acuerdo electoral en 2021.

“La reforma judicial tiene tufillo a impunidad” , sostuvo López Murphy y opinó que la iniciativa de Alberto Fernández apunta a “salvar los hechos delictivos del pasado”. En ese sentido, destacó sobre el banderazo del lunes: “Fue muy importante, positivo. A pesar de los riesgos, la sociedad argentina se ha expresado, el pueblo no quiere que se avance sobre las instituciones”.

“Fue un aviso. Si no prestan atención a los vientos, tendrán tempestades. Si siguen adelante con el propósito de reformar la justicia, me parece un descriterio”, analizó el ex ministro de Economía, quien expresó que “si lo pasan a como dé lugar, vamos a tener un muy mal desempeño”. “Espero que el Congreso escuche la opinión de la sociedad argentina”, agregó.

Por su parte, Negri dijo que Alberto Fernández “tiene gula de poder”. “Se enamoró de la concentración de poder, en lugar de aprovechar el empoderamiento social, en lugar de escuchar, de abrirse, de mirar al mundo, se aisló. Me dijo que tenía un plan y mientras tanto concentró poder”, remarcó el dirigente radical. Y añadió que el Jefe de Estado “no construyó su liderazgo” y que “tomó lo peor del kirchnerismo”.

En mayo, López Murphy mantuvo un encuentro vía Zoom con Patricia Bullrich y Miguel Pichetto.

Desde el entorno de ambos dirigentes destacaron el encuentro virtual como “un primer acercamiento político de cara a la campaña legislativa del año que viene en Córdoba”. Públicamente, López Murphy dijo que apunta a lograr un acuerdo con la oposición en la lista de senadores nacionales. Competirá en las listas de diputados con fuerza propia, pero no quiere dividir el voto opositor en la Cámara Alta.

López Murphy es referente del espacio Encuentro Republicano, donde confluyen Recrear y el Partido Libertario. Por otra parte, el ex ministro de De la Rúa está en conversaciones con José Romero Feris, titular del Partido Autonomista Nacional; Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata Nacional; y con los ex candidatos presidenciales José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión. “No somos sectarios, queremos construir un frente republicano lo más amplio posible” , había manifestado días atrás.

En el Zoom que compartió con Negri, el economista llamó a “construir una coalición republicana con toda la energía que podamos”. “Nuestro espacio va a competir en el 2021 y converger en el 2023 a la unidad de todas las fuerzas opositoras” , enfatizó y dejó en claro que buscará que en las provincias donde se votan senadores “vamos a presentar una lista única, porque necesitamos defender la República que está en riesgo”.

Ricardo López Murphy dijo que apunta a lograr un acuerdo con la oposición en la lista de senadores nacionales.

En cuanto al diagnóstico sobre la situación del país, en materia económica consideró que “el camino de salida es vía exportaciones e inversión” y remarcó que hay que “devolverle a la gente la iniciativa de ganar el pan con el sudor de la frente”.

“Lo que necesitamos es cohesión nacional, no vivir peleando. Hay que gestionar los días de educación perdidos, gestionar la recuperación del sistema productivo, gestionar que el sistema sanitario funcione, gestionar en recuperar la credibilidad”, expresó.

“Las sociedades vigorosas tienen una muy poderosa clase media basada en el mérito, en el ahorro y en la movilidad social. Sin ese insumo no hay democracia exitosa. En las sociedades clientelares, asoladas por la pobreza, no hay futuro. Es vital entender la necesidad de vigorizar nuestras clases medias”, analizó López Murphy.

En tanto Negri aprovechó la oportunidad para criticar al Poder Ejecutivo por la gestión del aislamiento social. Opinó que “nadie” en el Gobierno está pensando en cómo salir de la crisis que profundizó la pandemia: “Llevamos 250 días de gobierno y 150 de cuarentena”.

Seguí leyendo:

Luego de la masiva marcha, Juntos por el Cambio se reunió con Macri desde Suiza pero sin la presencia de Rodríguez Larreta

El kirchnerismo desobedeció una orden judicial y avanza en el Senado para remover a dos camaristas federales

El bloque de diputados de Roberto Lavagna no apoyará la reforma judicial

Juntos por el Cambio le pidió formalmente a Alberto Fernández que retire el proyecto de reforma judicial del Congreso