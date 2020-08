El alegato de Lázaro Báez arrancó con un tono político: “La causa fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal”

Los alegatos de las defensas llevarán más de dos meses.

Luego de más de un año y medio de audiencias, el juicio de la “ruta del dinero K” finalmente ingresó hoy en la etapa final, con los alegatos de las defensas. El primer turno es para los abogados del principal imputado, el empresario Lázaro Báez. Serán al menos tres audiencias, cargadas de acusaciones contra los jueces y fiscales que participaron de la investigación judicial. También aparecieron innumerables referencias a los medios de comunicación y al arrepentido Leonardo Fariña.

El alegato arrancó con un tono político y hasta con una alusión a los “sótanos de la democracia”, un término que suele utilizar el presidente Alberto Fernández para referirse a los servicios de inteligencia. “La causa fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”, lanzó la abogada Elisabeth Gasaro.

En otro tramo, esa misma abogada dijo que “la sociedad espera una respuesta de la Justicia” y hasta se refirió al proceso de recuperación de la democracia argentina. “Han fracasado los acusadores, no pudieron construir una hipótesis, la acusación estuvo predeterminada desde un principio”, cerró su introducción.

Luego de los pedidos de penas de las querellas y la Fiscalía, hoy comenzaron los alegatos de las defensas. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.

Según fuentes del tribunal consultadas por Infobae, se calcula que serán al menos dos meses hasta llegar a las últimas palabras y luego a la sentencia.

La defensa de Báez también decidió atacar a Leonardo Fariña, el primer arrepentido de la corrupción kirchnerista. El abogado Juan Martín Villanueva lo tildó como un “mentiroso compulsivo” y hasta leyó un tramo de la causa de Dolores, donde Fariña nunca fue imputado. Ese expediente nunca fue vinculado con “la ruta del dinero K” pese a los sucesivos intentos de varias de las defensas.

“Los lazos con los agentes de inteligencia no fueron controvertidos, pero las partes acusadores no dijeron nada sobre eso”, se quejó el abogado, que también leyó en voz alta una carta manuscrita de Fariña aportada por la abogada Gisele Robles, ex defensora del arrepentido, en la causa que lleva adelante Alejo Ramos Padilla

El abogado de Báez, que se negó nuevamente a participar de la audiencia desde la sala de conferencias de Ezeiza, aseguró que la causa judicial contra el empresario y sus hijos acumula “extorsiones a empresarios, filmaciones, escuchas ilegales, amenazas a abogados, y la utilización de agentes orgánicas e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia”.

En el alegato -matizado con videos de programas de televisión, tapas de diarios y declaraciones públicas de algunos de los imputados- Villanueva también le apuntó al programa Periodismo Para Todos (PPT), que dio origen a la investigación judicial. “El único origen de esta causa es una producción televisiva”, dijo. Y agregó que se trata de “un programa periodístico entre comillas”.

En otro tramo de su intervención, el abogado aseguró que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

Báez está detenido desde abril de 2016 (EFE/Carlota Ciudad/Archivo)

El empresario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza. Ayer, la Cámara de Casación decidió bajarle la fianza a $386 millones y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que se expida nuevamente sobre su libertad. Si el tribunal no hace lugar a la prisión domiciliaria de manera automática y mantiene la fianza, el empresario podría terminar el juicio detenido porque sus abogados ya dijeron varias veces que no puede pagar una fianza, ni siquiera ofreciendo un seguro de caución.

Báez y el resto de los imputados están acusados de llevar adelante una maniobra de lavado de dinero de más de 60 millones de dólares. A la hora de pedir penas, el fiscal Abel Córdoba tuvo cuenta como ilícitos precedentes las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.

Córdoba detalló en su alegato los llamativos cambios en la defensa de Báez a lo largo del juicio: “Comienza negando todo. Cuando aparece la prueba, admite que estaban los fondos pero no eran ilícitos y asume la propiedad. Cuando los fondos son ilícitos, no hay motivación válida”.