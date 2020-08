Plan post pandemia: el Gobierno dispondrá de tierras o edificios del Estado que no estén siendo utilizados para proyectos productivos

El Gobierno avanzó con la puesta en marcha de un ambicioso plan de desarrollo de proyectos productivos e inmobibliarios destinados a reactivar la economía con el aporte de bienes o tierras que están en poder del Estado nacional y que tendrán el financiamiento de la Comisión Nacional de Valores.

Este programa forma parte del plan post pandemia que busca encarar el presidente Alberto Fernández para reactivar la economía en un momento de crisis en el que creen que se necesitará fomentar la producción con ayuda del Estado en coordinación con el sector privado o las cooperativas de trabajo.

A lo largo de una reunión en la Casa Rosada liderada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se firmó un convenio interinstitucional de cooperación y colaboración para promover y desarrollar estructuras, vehículos financieros y productos de inversión del mercado de capitales, con el objetivo de generar proyectos de alto impacto económico, productivo y social que permitan optimizar la utilización de recursos públicos.

En la práctica esto implicará poner a disposición terrenos o edificios del Estado en distintos puntos del país para desarrollar allí diferentes proyectos de desarrollo económico con el financiamiento de la Comisión Nacional de Valores y el sector privado incluido. En este caso, la Comisión de Valores creará un instrumento paralelo de financiación para el desarrollo de estos proyectos productivos que pueden ser llevados adelante por privados o cooperativas.

El acta rubricada hoy se enmarca en una serie de acciones que fomentan la movilización de recursos del mercado de capitales hacia inversiones de la economía real, destinados tanto al sector público como al privado.

“El Gobierno tiene como premisa la producción y el empleo, por lo que estos activos que están en estado ocioso pueden ser aplicados a diferentes tipos de proyectos, integrando acciones privadas con el quehacer público”, dijo Cafiero al término de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los presidentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino.

Según dijeron los funcionarios que participaron de la firma de este acuerdo, la iniciativa forma parte de una serie de acciones que fomentan la movilización de recursos del mercado de capitales hacia inversiones de la economía real, destinados tanto al sector público como al privado.

Adrián Cosentino, de la Comisión Nacional de Valores, explicó que “ la idea es que podamos pensar un instrumento que llegue a la cotización pública donde inversores institucionales domésticos puedan financiar proyectos productivos o inmobiblarios siempre siguiendo un plan rector del Gobierno que es movilizar recursos para proyectos productivos”.

En este sentido el AABE, que es el organismo que tiene a cargo el inventario y administración de todos los bienes del Estado nacional, buscará en lo inmediato visualizar terrenos o edificios estatales en situación “ociosa”, para integrar esos activos con instrumentos del mercado de capitales. No está claro aún la cantidad de bienes o terrenos que podrá poner a disposición el Estado para este proyecto ya que se está realizando todavía el relevamiento de los espacios ociosos en todo el país.

“Esto es muy novedoso en la Argentina y nos tiene entusiasmados porque puede ser un traccionador importante de inversión productiva y federalización del mercado de capitales”, dijo el titular de la CNV.

A la vez, desde el AABE, Martín Cosentino destacó que la firma de convenio para usar nuevas herramientas de financiamiento con inmuebles del Estado nacional apunta a “desarrollar proyectos en inmuebles del Estado”. Esto no tiene nada que ver con la reactivación del plan Procrear que se anunció la semana pasada sino con la idea de que muchos bienes inmuebles o terrenos estatales que hoy no se usan no solo sean objeto de la venta sino del desarrollo de proyectos nacionales.

