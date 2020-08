Fuerte crítica del jefe de Gabinete de Axel Kicillof tras el banderazo: “Son imágenes patéticas, las veo y me dan vergüenza ajena”

13 de agosto de 2020. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezo una videoconferencia con intendentes. Lo acompañaron el jefe de gabinete y el ministro de Salud y el viceministro de Salud. Foto: Mariano Sandá

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, cuestionó este martes a las personas que promueven la suspensión de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

“ Vayan a ver cómo trabajan los médicos, con una convicción enorme, lo que sienten en el cuerpo; los invitaría a que se pongan esas mascarillas, esos atuendos, a ver cuánto tiempo los aguantan. Ellos están todos los días con eso, con dermatitis, se enferman de la piel, del estrés. Volvemos a repetir: piensen en ellos todos los días cuando dicen que no les interesa que se enferme más gente o plantean que esto no existe y todas esas cosas ridículas ”, aseguró en conferencia de prensa.

Las declaraciones surgen después de la movilización realizada ayer en todo el país que incluyó reclamos contra las restricciones a la circulación.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, fue más allá y dijo que las personas que marcharon ayer pusieron en riesgo a gran parte de la población y especialmente a ellos mismos. También criticó a los dirigentes de la oposición que participaron de la movilización. “ Son imágenes patéticas, las veo y me dan vergüenza ajena; terminan su carrera política abrazados a un flota-flota ”, afirmó.

Para Bianco, no se entiende con claridad cuál es el motivo de esas marchas. “Yo no miro TV pero después me llegan memes de neonazis que quieren voltear a periodisas, otros de antivacunas que dicen que las vacunas hacen mal cuando todo el mundo está esperando la vacuna, están los libertarios que quieren hacer lo que quieren, los terraplanistas en el medio y después esta gente que termina su carrera política abrazando un flota flota. No entiendo como políticos que han tenido carreras razonables terminan haciendo este tipo de marcha. No es una marcha anticuarentena es una marcha antioperonista ”, arremetió el funcionario provincial.

Incluso, durante una parte de su exposición parafraseó al General Juan Domingo Perón y lo puso en el contexto de lo sucedido ayer: “ Perón decía que hay un único lugar del que no se vuelve y es el rídiculo. Ese ridículo es el que hicieron muchos dirigentes de Cambiemos”. Y fue contundente: “El que no cumple la ley está generando muertes”.





Noticia en desarrollo...