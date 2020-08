Alberto Fernández defendió la reforma judicial: “No tengo la menor idea de en qué beneficia a Cristina Kirchner”

Cristina Kirchner escucha a Alberto Fernández durante una reunión en la Quinta de Olivos (Foto: Presidencia)

El debate sobre la reforma judicial recién comienza, pero ya tuvo el rodaje suficiente profundizar la grieta entre el oficialismo que lo impulsa y la oposición, que denuncia una feroz avanzada sobre la independencia de la Justicia.

La acusación de que la propuesta esconde un “plan de impunidad” molesta sobremanera al presidente Alberto Fernández. “Dicen que esto beneficia a Cristina (Kirchner) y no tengo la menor idea de en qué la beneficia; leo, releo y recontra leo y no encuentro en qué la beneficia, no lo encuentro...” , remarcó con un notable fastidio.

El jefe de Estado cree que hay una “vocación de confundir a la gente”, incluso cuando como argumento se esgrime que el abogado defensor de la vicepresidente forma parte del consejo asesor. “ Me dicen, ‘no, pasa que en la comisión está Beraldi...’ Conozco a Carlos hace más de 30 años, es un abogado extraordinario, académicamente muy reconocido, que también es defensor del ministro de Educación de Macri que está acusado por las escuchas ”, señaló.

En ese marco -en declaraciones a FutuRöck-, Fernández recordó que el jurista también fue convocado en 2003 para elaborar, con Carlos Arslanian y Gustavo Béliz, un proyecto de reforma judicial que no avanzó pero la oposición destacaba e incluso añoraba.

Caros Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner e integrante de la comisión de asesores para la reforma judicial (Foto: Franco Fafasuli)

“ Es parte de la discusión hipócrita de la Argentina. Hace décadas que vemos la decadencia de la Justicia Federal. Un día llegamos, hacemos una propuesta seria, armamos un proyecto global y (la oposición) decide no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esta ley”, se quejó.

En la misma entrevista, Alberto Fernández aseguró que el proyecto preserva la independencia del Poder Judicial: “ Me he puesto todos los límites para que los jueces federales no puedan ser nombrados por mi ni por ningún Presidente . Por primera vez, los subrogantes tienen que tener el acuerdo de las dos terceras partes del Consejo de la Magistratura y del Senado. Hemos puesto normas de conducta a los jueces…”.

“Me parece que el proyecto por ahí es mejorable, no soy un negado, lo que me parece insólito es que no lo quieran tratar...”, se quejó el Presidente, antes de señalar que en realidad esta propuesta de reforma judicial debería ser bien vista por la oposición.

“ Si alguien se beneficia con este proyecto es el gobierno que dejó el poder, porque con esto les garantizo que nadie pueda hacer con ellos lo que hicieron hasta ahora con nosotros. Deberían estar agradecidos porque yo diga que no quiero mas detenciones arbitrarias ni manipulación de jueces ”, disparó.

En el tramo final de una extensa charla, Alberto Fernández insistió con que hay una estrategia para confundir a la sociedad e instalar que “todo está armado para logra la impunidad de Cristina y para manipular la Justicia... Ellos piensan que nosotros somos iguales que ellos, pero no lo somos”.

SEGUÍ LEYENDO

Alberto Fernández le contestó a Macri: “La primera condición para ser libres es que estemos vivos”

Reforma judicial: la oposición se endurece y se prepara para bloquear la iniciativa del Gobierno en la Cámara de Diputados

José María Campagnoli: “Que esté Beraldi en la comisión es un mensaje para los jueces que juzgan a Cristina Kirchner”

Alberto Fernández presentó la reforma judicial: “Las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que las estén tramitando”