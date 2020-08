Con la apertura de más comercios e industrias, cómo sigue la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

Los comercios en las avenidas de gran circulación abrirán desde el lunes

Por los aumentos de casos de coronavirus, tras haber acordado con Nación y Provincia la continuidad de la cuarentena, el Gobierno porteño no podrá por el momento avanzar en la próxima etapa del programa gradual de reapertura que anunció semanas atrás, aunque si volverán a la actividad comercios de cercanía en avenidas y las industrias.

“Vamos a consolidar la etapa 1 y continuar con la apertura gradual de industrias”, anunció el sábado Horacio Rodríguez Larreta. En efecto, según lo previamente estipulado este lunes comienza la última fase de la etapa 1 del plan de reapertura que consta de otras cinco etapas que incluyen más rubros y actividades, y reuniones sociales, que se deberían ir permitiendo progresivamente siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. Hasta el momento dichas flexibilizaciones se perciben lejanas en el tiempo. “Apenas podamos dar una fecha y certidumbre a los demás sectores económicos la vamos a dar”, agregó el Jefe de Gobierno porteño justificando que por el número de infectados diarios -que treparon a 1.100- no están dadas las condiciones para avanzar con más habilitaciones.

Actualmente, la tasa de duplicación de casos es de 34 días y el R sigue estabilizado alrededor de 1.03, por lo que insistió en “seguir trabajando para llevarlo debajo de 1”.

Todas las actividades que se fueron habilitando están funcionando bajo estrictos protocolos de seguridad: con límite a la capacidad de cada local, haciendo filas afuera, con distancia social, con uso de elementos de protección personal de acuerdo a cada actividad, y respetando los días y horarios pautados. Bajo estas condiciones, a partir de hoy pueden volver a abrir sus puertas los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, inclusive los locales de venta de indumentaria y calzado, aunque con la excepción de los centros de trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.

En tanto, las autoridades porteñas estarán abocadas a partir de hoy en concientizar a la gente para el acatamiento de las medidas de distanciamiento social y el uso responsable del espacio público. Para colaborar con este objetivo, se intervinieron las veredas para que se respete el distanciamiento entre las personas que hacen fila, se cortaron las calles cerca de los parques para que quienes realizan actividad física lo hagan de manera más segura y se reabrieron las plazas para que los chicos puedan caminar en sus salidas recreativas.

La última fase de la etapa 1 del esquema de reapertura

Desde hoy se procederá a la apertura de industrias y de comercios minoristas de cercanía en avenidas, incluyendo a los rubros de indumentaria y calzado, en:

- Microcentro: en el sector comprendido por el polígono: entre Rivadavia, Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe, Florida, San Martín y Av. Leandro N. Alem.

- Av. Cabildo, entre Virrey del Pino y Av. Olazábal.

- Av. Córdoba, entre Lavalleja y Thames.

- Av. Jujuy, entre Cochabamba y Av. Juan de Garay.

- Av. Santa Fe, entre Cerrito y Uriburu, y Av. Callao entre Marcelo T. de Alvear y Arenales.

- Av. Santa Fe, entre Pte. José E. Uriburu y Laprida, y Av. Pueyrredón entre Arenales y Marcelo T. de Alvear.

- Av. Santa Fe, entre Laprida y Jerónimo Salguero, y la Av. Coronel Díaz, entre Beruti y Güemes.

- Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Aguirre y Camargo, y la Av. Corrientes, entre Julián Álvarez y Acevedo.

- Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Av. Santa Fe y Paraguay.

Rodríguez Larreta participó del anuncio de la nueva extensión con Alberto Fernández y Axel Kicillof

- Av. Corrientes, entre Cerrito y Boulogne Sur Mer.

- Av. Acoyte, entre Av. Rivadavia y vías del FFCC Sarmiento, la Av. Rivadavia entre Av. La Plata y Del Barco Centenera, y la Av. José María Moreno, entre Av. Rivadavia y Guayaquil.

- Av Corrientes, entre Av. Federico Lacroze y Maure, y Av. Federico Lacroze, entre Av. Corrientes y Av. Forest.

- Av. Santa Fe, entre Gurruchaga y Av. Juan B. Justo.

Los comercios funcionarán de 11 a 21 según la terminación del DNI: l os terminados en número par (0, 2,4,6,8), día par; los terminados en número impar (1,3,5,7,9), día impar.

Con respecto a la actividad industrial, en sintonía con lo que sucede en Provincia, se va a continuar con la apertura gradual habilitando “las que ya tienen su protocolo aprobado y, en la medida en que se vaya cerrando el resto de los protocolos, cada industria va a ir retomando sus actividades. Se van a habilitar la industria textil, la del metal, la maderera y todo el resto de las industrias de la Ciudad. También Sumanos la industria del juguete porque se viene el día del niño”, precisó Larreta.

Tal como indicó el Jefe de Gobierno porteño, aún no hay fecha para continuar con el cronograma de reapertura progesiva, aunque si están definidas las actividades que contempla cada etapa. Por ejemplo, la etapa dos incluirá en el esquema al personal administrativo de los museos y las bibliotecas pero sin permanencia y los deportes individuales al aire libre (amateurs y federados). Además, ya no será necesario guiarse por el DNI para hacer actividad física. También empezarán a funcionar las industrias no esenciales, los estacionamientos privados, la gastronomía al aire libre (sin servicio).

En la etapa 3 serán autorizadas las actividades físicas al aire libre, reuniones sociales al aire libre (hasta 10 personas), apertura de cementerios (grupos menores de 10 personas) y cultos religiosos (con distanciamiento y tope de capacidad). Entre las actividades económicas, se destacan: los hoteles sin áreas comunes, la construcción (obras a las que les falten 90 días para finalizar), los servicios domésticos residentes, los shoppings (para llevar y cambios de productos), academias de conducir y gastronomía al aire libre (con servicio).

Durante la etapa 4 abrirá el Ecoparque, se habilitarán los deportes federados (previo acuerdo con las federaciones), abrirán los patios de juegos al aire libre, las calesitas, y se permitirán las reuniones sociales en espacios cerrados (menos de 10 personas). Si las reuniones son al aire libre, se podrán juntar más de 10 personas. También se habilitarán museos, bibliotecas y galerías (con tope) .

Por el momento no se ve en el horizonte el regreso de los encuentros con familiares y amigos, ya que el Gobierno Nacional prohibió por decreto las reuniones sociales en todo el país durante las próximas dos semanas. Incluso en provincias y municipios que se encuentran en la fase 5 de la cuarentena.

Desde la siguiente etapa, la 5, estarán habilitadas las reuniones sociales en espacios cerrados (más de 10 personas), cines (con tope), los geriátricos habilitarán las visitas de familiares y el teatro comercial (con tope). Se podrán hacer trámites no esenciales, abrirán los shoppings en su totalidad, y se permitirá la gastronomía en espacios interiores con un tope del 50% de la capacidad.

Finalmente, en la etapa 6 autorizarán el regreso de los deportes grupales amateur, aumento del tope para museos, galerías, cines y teatros. Apertura de centros de jubilados, eventos deportivos y masivos, discotecas. Se normalizan las reuniones sociales, los gimnasios, la gastronomía en su totalidad y los hoteles.

Hasta el momento, sin contar la reapertura de los comercios ubicados sobre avenidas, en estas dos semanas la Ciudad experimentó una reactivación importante en la etapa 1. Por ejemplo volvió la posibilidad de hacer ejercicio en un determinado horario y según el número de DNI. Se reabrieron las galerías barriales, lavaderos de autos o industrias del juguete. Incluso, hace algunos días reabrieron las peluquerías, una de las principales demandas de los porteños.

SEGUÍ LEYENDO:

A partir de hoy, y por decreto presidencial, quedan prohibidas las reuniones sociales en todo el país