Qué actividades reabrirán en la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes

Los comercios en las avenida de gran circulación abrirán desde el lunes

El 17 de julio pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la puesta en marcha de un plan gradual de reactivación para la nueva cuarentena. Se trata de un esquema que consta de seis etapas en el que progresivamente se va a autorizar el regreso de ciertas actividades y de acuerdo con lo explicado por el mandatario de la Ciudad, el próximo lunes 3 de agosto es la fecha en la que comenzará a regir la última fase de la etapa 1 del plan de reapertura.

Esta tarde, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara una nueva extensión, el jefe de Gobierno sostuvo: “Todo esto requiere un enorme cuidado y responsabilidad. Esto lo podamos hacer si nos cuidamos. Es raro ver gente sin barbijo y se ve a las personas haciendo las colas con distanciamiento. Esto requiere el compromiso de todos. Dimos un paso importante, pero sólo podemos hacerlo confiando en cada uno de nosotros”.

La última fase de la etapa 1 del esquema de reapertura

Rodríguez Larrete explicó que “en la semana que sumamos más testeos. En las estadísticas se van a ver más casos, pero no significa que tengamos más contagiados. También esto nos va dando información: de las entrevistas epidemiológicas vamos viendo que de las mayores fuentes de contagio se da en los contagios personales. Es estar más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia. El otro es de la movilidad, del transporte público, gente que viaja muy cerca de la otra durante un período largo. Sabemos que es un incordio para todos. Estamos trabajando también en todas las pruebas para encontrar la vacuna. Ya reclutamos más de 700 voluntarios ”.

En ese sentido, y luego de ponerse de acuerdo con el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades de la Capital Federal se mantendrán en su idea original y respetarán el cronograma diseñado.

Rodríguez Larreta participó del anuncio de la nueva extensión con Alberto Fernández y Axel Kicillof

Es decir, desde la próxima semana se sumará la apertura de todos los comercios ubicados en avenidas de alta circulación, incluidos los de indumentaria y calzado , aunque con la excepción de los centros de trasbordo.

A partir de ese punto comenzará entonces la etapa 2, que por el momento no tiene fechas establecidas, aunque ya se sabe qué actividades estarán permitidas. Por ejemplo, el próximo paso será incluir en el esquema al personal administrativo de los museos y las bibliotecas pero sin permanencia y los deportes individuales al aire libre (amateurs y federados). Además, ya no será necesario guiarse por el DNI para hacer actividad física.También empezarán a funcionar las industrias no esenciales, los estacionamientos privados, la gastronomía al aire libre (sin servicio).

En la etapa 3 serán autorizadas las actividades físicas al aire libre, reuniones sociales al aire libre (hasta 10 personas), apertura de cementerios (grupos menores de 10 personas) y cultos religiosos (con distanciamiento y tope de capacidad). Entre las actividades económicas, se destacan: los hoteles sin áreas comunes, la construcción (obras a las que les falten 90 días para finalizar), los servicios domésticos residentes, los shoppings (para llevar y cambios de productos), academias de conducir y gastronomía al aire libre (con servicio).

Durante la etapa 4 abrirá el Ecoparque, se habilitarán los deportes federados (previo acuerdo con las federaciones), abrirán los patios de juegos al aire libre, las calesitas, y se permitirán las reuniones sociales en espacios cerrados (menos de 10 personas). Si las reuniones son al aire libre, se podrán juntar más de 10 personas. También se habilitarán museos, bibliotecas y galerías (con tope) .

“La última vez dije que veníamos de 1.000 casos por día, en las últimas dos semanas tenemos un promedio de 1.100. La ocupación de camas de terapia intensiva está en un 59%, y es compatible con el dato que dio el Presidente porque en la última semana sumamos 50 días más. Tenemos la experiencia de otras ciudades del mundo y aprendemos de sus aciertos y errores. Intentamos una estrategia basada en los datos, inteligente y lo más apuntada posible”, reflexionó Rodríguez Larreta.

Desde la siguiente etapa, la 5, estarán habilitadas las reuniones sociales en espacios cerrados (más de 10 personas), cines (con tope), los geriátricos habilitarán las visitas de familiares y el teatro comercial (con tope). Se podrán hacer trámites no esenciales, abrirán los shoppings en su totalidad, y se permitirá la gastronomía en espacios interiores con un tope del 50% de la capacidad.

Finalmente, en la etapa 6 autorizarán el regreso de los deportes grupales amateur, aumento del tope para museos, galerías, cines y teatros. Apertura de centros de jubilados, eventos deportivos y masivos, discotecas. Se normalizan las reuniones sociales, los gimnasios, la gastronomía en su totalidad y los hoteles.

Hasta el momento, sin contar la reapertura de los comercios ubicados sobre avenidas, en estas dos semanas la Ciudad experimentó una reactivación importante en la etapa 1. Por ejemplo volvió la posibilidad de hacer ejercicio en un determinado horario y según el número de DNI. Se reabrieron las galerías barriales, lavaderos de autos o industrias del juguete. Incluso, hace algunos días reabrieron las peluquerías, una de las principales demandas de los porteño.

