El peronismo, la pobreza y el rol de los medios en la Argentina, en la mirada de cuatro analistas políticos

Cuatro expertos en análisis político opinaron sobre diversos factores que inciden en la actualidad de la Argentina. El rol de la economía y sus modelos junto a diversas variables mundiales se entremezclaron en un debate virtual en el que también se manifestaron posturas sobre el peronismo, la pobreza y el rol de los medios en el país.

La charla se llevó a cabo esta tarde, durante el último ciclo de las cuatro videoconferencias en las cuales se buscó “analizar y pensar ideas políticas para la Argentina”. En ellas participaron Raúl Timerman (director de Grupo de Opinión Pública), Raúl Aragón (director de Raúl Aragón), Pablo Romá (director de Circuitos) y Federico González (director de Federico González y Asociados).

“No voy a hacer muy optimista, voy a hablar del futuro a largo plazo, que tiene que ver con lo global y lo particular, con cinco grandes variables”, comenzó Raúl Aragón durante su presentación. Y dijo: “La población hoy está en 7.850 millones, se estima que en 10 años vamos a alcanzar los 10 mil millones. Aunque la vida se extienda para las personas, bajará la tasa de natalidad. Y hay una progresiva población rural que migra a lo urbano, lo cual terminará por configurar megaurbes de entre 150 y 200 millones de habitantes. Hoy la mayor es Tokio con 35 millones”.

Allí detalló que se observará un “progreso exponencial de la tecnología. Esto va a generar más leyes fuertes, con puniciones fuertes, cuerpos de control policiales y extendidos. Se requeriría un estado semipolicial para controlar 200 millones”. También sostuvo que “la polución del medioambiente va a generar más pobreza. 60 personas en el mundo poseen la riqueza del 50% más pobre de la humanidad. Esto genera desigualdad, porque el volumen de riqueza no es infinito, es estable”.

El analista político Raúl Aragón

Luego se aventuró en la relación en el “mercado y el Estado. Tradicionalmente la política definía las reglas económicas. Lo que está sucediendo es que hay una lucha entre la política y la economía en donde está ganando la economía. Estos grandes rasgos que suceden en el mundo se trasladan a la Argentina”.

Por último, manifestó: “¿En qué situación se encuentra la Argentina? Tenemos una crisis económica que es un tasa de inflación con recesión, tenemos la crisis de la salud, de la pandemia, atravesando esta crisis económica, la cual generará más recesión y pobreza. Y una crisis que se va acentuar en los próximos meses y años. Tenemos una crisis del sistema jurídico: es vergonzoso que se discuta si a un jubilado que mató a un delincuente en su casa se lo mete preso o se lo deja libre ”.

Consultado por esta posición, explicó: “No se puede meter preso a un hombre que tiene problemas cardíacos. No se va a escapar. Lo internás en una clínica con custodia policial y listo. Acá se cuida más al delincuente herido que al jubilado”.

Pablo Romá, por otra parte, habló de “la necesidad de sumar consensos, insumos y desarrollos sociales. Estos elementos son importantes y coinciden en ese objetivo. Creo que otro elemento es el tiempo de la política, para pensar la intervención. Y creo que si la estrategia es sólo distributiva perderá fuerza en el tiempo, que es lo que le ha venido pasando el kirchnerismo. Pierde fuerza, impulso, empieza a sufrir impugnaciones y a partir de ahí se rompen algunos consensos básicos”.

Pablo Romá

El analista indicó: “Hay que avanzar más allá de una estrategia distributiva para enfrentar esta crisis económica. Avanzar sobre ciertos consensos de esta estrategia de acumulación a una estrategia más productiva. Convencer a los sectores productivos de que es posible otra estrategia de acumulación. Se pone en riesgo a la sociedad dentro de esta lógica”.

González, en su exposición, dijo que “si viniera un marciano y viera lo que hacemos quedaría sorprendido, porque hay cosas que no tienen explicación. Si escucha lo que decimos de la pobreza... Se discute demasiado sobre la pobreza. Siempre estamos preparados para su versión básica o debate, con un poco más de ideas. Repartir culpas a través de argumentos y chicanas. Otro vicio es la sentencia de frases grandilocuentes. También el de diagnosticar la pobreza y luego discutir criterios los diagnósticos. O medir la pobreza y luego discutir los sistema de medida”.

Federico González

“Lo que no se hace, a mi juicio: no se elabora un plan integral en la lucha contra la pobreza , no se lo vincula como un indicador de gestión universal, pensar soluciones aditivas, sistémicas, mutidimensionales, o vincular la lucha contra la pobreza con la de sumar riqueza”, sostuvo González.

Y completó: “¿Qué podría hacerse? Prohibir el zaraceo y la esgrima verbal sobre la pobreza, hablar menos y hacer más, sentenciar menos y pensar más, pensar lo que funcionó en otros países , cambiar la lógica excluyente por la aditiva, pensar soluciones sistémicas que involucren a la economía, educación, empleo, cooperativas de trabajo, economías populares”.

Raúl Timerman

Raúl Timerman habló sobre su manera de pasar la cuarentena abordando los diversos medios digitales que existen en el país. “ Soy una persona ávida de la información, me gusta saber lo que pasa , estar informado, saber qué pasa en el AMBA, en Jujuy. Cada uno elige en función de gustos y actitudes. Y durante un tiempo fui un ferviente consumidor de información televisiva, pero hoy hay tres grandes canales que se la pasan diciendo que Macri o Cristina tienen que ir presos. Y eso me apabulla, porque perdieron el rumbo, se fueron para otro lado”, detalló.

Luego sostuvo que no busca información “de aquellos que están totalmente sesgados”. En cuanto al consumo de la prensa escrita, especificó: “En el proceso de escribir hay una información adicional y se puede subsanar el error, mejorar el estilo. ¿Qué es lo que busco en un artículo? Información por un lado, reflexión por el otro; y quiero conocer la opinión del que escribe. Que la información no sea sesgada, que la reflexión no sea una manipulación. Quiero conocer la opinión del periodista. Bajo esos requisitos busco qué leer. Yo leo a través de la prensa digital, en diarios que salen o no salen en papel. ¿Cómo elijo? Me atrae el título, la bajada o el periodista, y muchas veces elijo en función de quién es el entrevistado”.

Luego de relatar, como ejemplo, la manera en la que transitó el pasado domingo leyendo diversas diarios nacionales, se detuvo a desnudar dos tapas de diario papel, de alcance nacional, mediante las cuales llegó a la conclusión de que “tanto los medios oficialistas como los opositores buscan meter miedo. ¿Qué produce el miedo? Inmoviliza. Se está paralizando a la sociedad en un momento en el que la sociedad necesita iniciar una epopeya de rescate” .

En la etapa de preguntas, fue consultado sobre qué es el peronismo, a lo que Timerman respondió: “ El peronismo es la memoria de un tiempo feliz. No vas a encontrar personas menores de 50 años que sean peronistas, porque no conocieron a Perón o no saben lo que fue el primer peronismo. Tampoco existen más los locales de la juventud peronista. El peronismo no ha encontrado un líder movilizador, eso produjo lo mismo que para la clase media, que ya no tiene más el radicalismo”.





