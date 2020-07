Sortearán este jueves a los reemplazantes de Canicoba Corral en dos juzgados de Comodoro Py

Rodolfo Canicoba Corral (NA)

La Cámara Federal sorteará el jueves próximo quiénes serán los jueces que se harán cargo de los juzgados 6 y 12, que estaban bajo el mando de Rodolfo Canicoba Corral, quien presentó su renuncia a partir del próximo 29 de julio, cuando cumpla 75 años. El sorteo tendrá lugar a las 11 de la mañana en el segundo piso del edificio de Retiro.

El juez Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña, tomó la decisión ante “la proximidad de la fecha en que se producirá la vacancia definitiva en el Juzgado N°6 del fuero, a partir del 29 de julio venidero, cuando el magistrado titular doctor Rodolfo Canicoba Corral cumpla la edad prevista en el tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional y su situación encuadre en lo dispuesto por dicha norma”.

En base a los términos del “Régimen de subrogancias”, dijo la Cámara Federal, “resulta pertinente proveer la oportuna designación en su reemplazo”, así como también el “nombramiento provisorio de otro magistrado a partir de la misma fecha señalada en la vacante definitiva del Juzgado N°12 del fuero, que el doctor Canicoba Corral tiene interinamente a cargo”.

De los 12 juzgados de primera instancia, con la salida de Canicoba Corral, solo quedan 9 magistrados activos. La primera vacante es la de Sergio Torres que renunció en 2019 para convertirse en ministro de la Suprema Corte bonaerense, la segunda se dio con el fallecimiento, en febrero pasado, del juez Claudio Bonadio. El juzgado de Torres estaba siendo subrogado interinamente por Canicoba. El juzgado de Bonadio está momentánemente en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Los jueces que quedan en Comodoro Py son María Servini, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Martínez De Giorgi (que habrá que ver si puede recibir un tercer juzgado en caso de ser electo), Luis Rodríguez y Julián Ercolini. Tal como ocurrió en el sorteo por el tribunal que perteneció a Bonadio, los magistrados que no quieran ser incluidos en el sorteo, con justificación, deberán hacerlo saber a la Cámara Federal hasta el miércoles próxima. Serán dos sorteos, con dos jueces elegidos.

Hasta el día de su salida, Canicoba Corral sigue activo. Hoy procesó al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravía Frías, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y los embargó por 500 mil pesos. También dispuso llamar a indagatoria para este viernes al ex titular de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes próximo al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. En la causa investiga si durante el gobierno de Mauricio Macri se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente.

“Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional”, dijo el magistrado a Infobae el pasado 13 de julio cuando se conoció que había presentado su renuncia en el Ministerio de Justicia. Ahora, la ministra Marcela Losardo tiene que aceptar esa dimisión.

La única opción que tenía Canicoba -y cualquier juez que cumpla los 75 años- es que el Ejecutivo mandra su pliego al Senado para que el cuerpo diera su consentimiento para que lo valide en su cargo por cinco años más. Canicoba Corral está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 desde 1993. Comenzó su carrera como meritorio en la Justicia bonaerense, pero recién en la década del 90 tuvo sus primeros roces con la política nacional. En 1992 ingresó como asesor al Ministerio de Justicia de la Nación, que tenía a Jorge Maiorano como titular y a Elías Jassan como secretario de Justicia. Al año siguiente, el entonces titular del Juzgado Federal N° 6 Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio de 1993 Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.