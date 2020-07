El fiscal Stornelli pidió decomisar 25 inmuebles y otros bienes de Fabián Gutiérrez

Fabián Gutiérrez

El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy que sean decomisados gran parte de los bienes que la Justicia le adjudicó al ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez, asesinado en El Calafate hace tres semanas. La lista incluye unos 25 inmuebles, autos y tres embarcaciones, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La decisión sobre el decomiso quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió la causa contra Gutiérrez por lavado de dinero.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el embargo de $900 millones que había dispuesto el juez Bonadio sobre los bienes del ex secretario presidencial e impulsó el decomiso.

En ese contexto, Stornelli pidió hoy que se avance con el decomiso definitivo, sin condena penal, tal como está previsto en el artículo 305, párrafo segundo, del Código Penal.

En el caso de los inmuebles, el fiscal enumeró un total de 25 inmuebles de las 36 propiedades que en su momento había identificado el juez Bonadio cuando procesó a Gutiérrez y a otras personas. En en dictamen también figuran varios autos y las tres embarcaciones adjudicadas al ex secretario.

Ahora los bienes podrían ser decomisados y luego rematados para que el dinero vuelva al Estado, como se dispuso con algunas de las propiedades de otro ex secretario presidencial, Daniel Muñoz. No es una casualidad. De hecho, Stornelli destacó que Gutiérrez “tuvo acceso a la misma fuente de fondos ilícitos que su colega Muñoz” y que mantenía relación con la ex presidenta Cristina Kirchner.

En el caso de Muñoz, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Martín Cosentino, decidió avanzar con el remate de cuatro propiedades de Muñoz ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. La lista incluye un departamento ubicado en el edificio “Chateau Puerto Madero”, en Julieta Lanteri 1331, que ya se puso a la venta a fines del año pasado con un precio base de USD 489.123.

Bonadio llegó a decomisar unos treinta bienes repartidos entre la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Algunos de los decomisos quedaron en suspenso porque fueron apelados ante la Cámara Federal. Otros bienes ya se pusieron a nombre del Estado y ahora están siendo administrados por la AABE.

OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los bienes de Gutiérrez correrían la misma suerte. Stornelli enumeró en su dictamen un total de 25 inmuebles, entre ellos una mansión en el country Highland Park de Pilar. Sobre el resto de los inmuebles, el fiscal pidió analizar “si la propiedad de los mismos aún se encuentra –tal vez de manera oculta- en la órbita de esta organización encabezada por Gutiérrez, o bien, si por el contrario fueron transmitidos a terceros adquirentes de buena fe”.

Gutiérrez se hizo millonario de la mano del matrimonio Kirchner. Fue secretario privado de Cristina hasta 2010, cuando tuvo que dar un paso al costado por las sospechas sobre su patrimonio. La Justicia tardó casi diez años en procesarlo.

En la causa por lavado se identificaron al menos 36 inmuebles concentrados en El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, unos 35 autos (la mayoría de lujo) y al menos tres embarcaciones (dos a nombre de la sociedad CYD Servicios). La lista de bienes incluye desde un hotel en Tierra del Fuego, otro en Río Gallegos, dos Porsche, y hasta una mansión de USD 650 mil en un country de Pilar.

La investigación contra Gutiérrez y sus allegados había comenzado en 2017 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), y terminó anexada a la causa de los cuadernos de las coimas, donde el ex secretario está procesado y enviado a juicio oral.

La situación sobre el futuro de los bienes es compleja porque la Cámara federal confirmó la semana pasada el procesamiento de la madre de Gutiérrez, Teresa García, que sería la heredera natural, salvo que haya dejado un testamento.