Sergio Berni, sobre las diferencias con Sabina Frederic: “No discuto con personas, discuto ideas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le bajó el tono a sus diferencias con su par de la Nación, Sabina Frederic, y aclaró que el no discute “con personas”, sino que debate “ideas”.

“Discuto proyectos, miradas estratégicas. No es que no coincidimos en nada, es que tenemos formaciones y realidades distintas. Está bien que no coincidamos porque yo tengo una responsabilidad territorial que no tiene ella”, explicó.

Al participar de La Noche de Mirtha, por Canal Trece, el funcionario bonaerense precisó que no tiene “vínculo” con Frederic y reconoció que ambos tienen “miradas totalmente distintas”, pero aseguró que eso no perjudica el trabajo en conjunto.

“Hay que discutir, como todo. Estamos en caminos de compatibilizar y entender que tenemos que atravesar una situación muy compleja. Por eso, a mi entender, cuando nos dicen que este es ‘el último esfuerzo', no es el último, es el primero porque esto recién empieza. Lo más difícil es volver a reconstruir lo que la pandemia nos dejó”, agregó.

Por otra parte, Berni se refirió al control vehicular en el Puente La Noria, que a comienzos de este mes dejó de manifiesto las diferencias que hay entre las autoridades de Seguridad de la Provincia y el Nacional.

El 1° de julio, cuando recién iniciaba la etapa de endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, el ministro de Axel Kicillof se acercó hasta el lugar donde se estaba realizando el operativo y les pidió a los efectivos federales que agilizaran el trámite para evitar demoras en el tránsito. Al respecto, Berni señaló que en esa ocasión “no era una cuestión de jurisdicción”, sino que simplemente se trataba de “un retén que podía mejorarse y que se mejoró, nada más que eso”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

“Están aquellos que cuando hay un problema miran para otro lado y estamos los que nos entrenamos para solucionarlos, eso no quiere decir que siempre los solucionemos, pero peor que una mala solución es no tener ninguna o hacerse el distraído”, remarcó.

No obstante, insistió en que no existe una pelea con Frederic: “Tengo mis convicciones, vivo y actúo respecto de ellas. Ninguna persona que pertenece a un espacio político es autónoma. No discuto con personas, discuto ideas. El problema de la Argentina es que muchos políticos interponen sus ambiciones personales por encima del bien en conjunto”, manifestó.

Por otra parte, el funcionario bonaerense opinó sobre la situación actual del AMBA con respecto al coronavirus y aseguró que en este caso “la suerte de la Ciudad de Buenos Aires depende de la suerte de la Provincia y viceversa”.

“Acá no hay una salvación individual, por eso es muy importante que haya trabajo en conjunto y sobre todo solidaridad, porque a veces lo que a uno le conviene económicamente no le conviene a la otra”, advirtió.

Además, señaló que “esta crisis puso en jaque al sistema económico y al tejido social”, pero consideró que el Gobierno nacional va “por el buen camino” y sostuvo que “no hay que asustarse por los números que se están viendo ahora”, ya que el resultado de la cuarentena estricta se va a notar recién en los próximos días.

Por último, el ministro de Seguridad coincidió con los dichos del presidente Alberto Fernández de “terminar con los odiadores seriales” y negó “que haya un discurso único” por parte del oficialismo.

“No le tengo miedo a las discusiones, de hecho creo que enriquecen a la democracia y se consolida cuanto más fuertes son las discusiones. Obviamente que tiene que haber un mínimo código de respeto hacia el otro porque no podemos exigir respeto cuando nosotros mismos lo faltamos a terceros”, cerró.

Seguí leyendo:

Coronavirus en Argentina: el Gobierno porteño definirá qué actividades liberará en base a los datos de los próximos días

La amenazante Ley con la que Nicolás Maduro dispuso terminar con los “odiadores seriales”