Malvinas: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos avanzan en el Senado con la creación de un consejo que defienda la soberanía

Daniel Filmus expuso ante los senadores esta tarde

El ex senador Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la doctora Frida Armas Pfirter, Coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), presentaron ante el Senado los proyectos de ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y el proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

Más allá de las dudas y preguntas, fue evidente el amplio consenso respecto de unificar el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Tanto Julio Cobos como su colega también radical Julio Martínez consultaron sobre la relación con Chile, qué cosas podría cambiar el nuevo mapa limítrofe y el estado de las negociaciones con el Reino Unido. Filmus respondió que en los últimos años no hubo ningún cuestionamiento pero que tras el planteo chileno del mes de mayo Argentina buscará mantener “la hermandad” y “el trabajo conjunto”. Y prometió “trabajar con toda la fuerza y voluntad para que no haya diferencias con el gobierno chileno”. En cambio dijo que “nunca hemos tenido una buena respuesta del Reino Unido”.

Sobre el reclamo de soberanía, Filmus manifestó que “necesitamos mayor coherencia” y una política de estado para que se defienda iendependientemente del gobierno de turno. Frente a la comisión que preside el ex canciller Jorge Taiana recordó que “desde hace 187 años Argentina sigue con la misma fuerza reclamando la soberanía”. Y pidió “tener estrategias comunes” y “acuerdos por encima de las miradas parciales de cada fuerza política” para tener “políticas a largo plazo”.

En ese contexto argumentó a favor de la creación de un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, que tendrá al frente al Presidente de la Nación y estará integrado por diputados y senadores de las tres fuerzas mayoritarias, además del ámbito académico, ex combatientes, juristas y la provincia de Tierra del Fuego. “Una comisión que no esté atada a una situación electoral, a un calendario electoral”, consideró para que “sea cual sea el gobierno que esté tiene que comprometerse a seguir la misma líneas”. Salvo en los cargos electivos sus integrantes tendrán un mandato de cinco años.

El Consejo tendrá por objetivo trazar y sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo y se impulsará que sus miembros participen en reuniones y seminarios nacionales e internacionales referidos a la cuestión Malvinas, con el fin de impulsar el apoyo internacional a la posición argentina y el apoyo en la ONU.

También integrarían el Consejo quien sea Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Secretario/a de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (SEMAS); el gobernador de Tierra del Fuego, dos especialistas en Derecho Internacional; tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; y un representante de los ex combatientes de Malvinas que, según voceros del Gobierno, se buscaría sea alguien con amplia aceptación entre quienes participaron del conflicto armado de 1982.

Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio, hizo dos sugerencias que consideró “relevantes”. La primera fue cambiar el concepto “ex combatientes” por “veteranos” porque, dijo, “excluye al personal de cuadros y con este cambio sería inclusivo”. También solicitó agregar como integrantes de la comisión al ministro de Defensa, al subsecretario Internacional de ese ministerio y a un representante del Estado Mayor Conjunto.

La peronista Norma Durango, que presentó una iniciativa similar, se mostró satisfecha con este nuevo proyecto mientras que el radical Julio Cobos apoyó las sugerencias de Bullrich y calificó como “buena” la iniciativa.

Cobos, que viajó a las islas Malvinas en el año 2014, advirtió que será difícil mantener la paridad de género si hay tres diputados y tres senadores por lo que propuso subir a cuatro representantes de cada cámara o buscar un acuerdo entre Diputados y el Senado para que los seis se dividan por mitades. “Lo digo con ánimo de aportar, si queda así no veo ningún problema”, agregó sobre cada una de las propuestas que hizo. Y apuntó, sí, una preocupación de gran parte de los legisladores respecto de quién será el representante de los veteranos o quién y cómo lo elegirían. “Todos hemos recibido a ex combatientes, conocemos las inquietudes de los distintos grupos sobre la forma de elección” continuó el mendocino quien admitió que “sabemos que existe un problema de grupos”.

Filmus se mostró abierto. “Tomémonos un par de días para que este tema tenga consenso, para que se coincida”. “La idea del Presidente es tener la mayor generosidad y amplitud”, agregó el funcionario.

Taiana por su parte señaló que el número de integrantes podría ser controversial y también la posibilidad de sumar a un representante del Estado Mayor Conjunto. “La cuestión militar me parece que no es el mejor mensaje que podemos dar en término de la Constitución, se tiene que hacer a través de otros mecanismos. No deberíamos militarizar, la reacción va a ser que los argentinos crean una comisión militar para Malvinas. De todos modos es opinable”, aceptó.

“No es la intención militarizar la comisión, sino fijarnos en el carácter central que tienen en la defensa de los recursos y salir de prejuicios que tenemos que dejar atrás, obviamente tiene que ser un consenso, esto es sólo una sugerencia”, aclaró Bullrich.

Todos acordaron que la próxima semana volverán a juntarse con el mismo ánimo de consenso.

Jorge Taiana, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores

El segundo proyecto, el nuevo mapa de límites de la plataforma, fue consensuado y empezó a circular entre los senadores para la firma del dictamen. “Los dos proyectos tienen que salir por unanimidad”, coincidió Cobos con Taiana, que celebró la disposición mientras que Filmus, que en los últimos días conversó con varios senadores, también agradeció: “Un orgullo haber trabajado con ustedes”.

El mapa busca “proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y propone demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas”. Esta propuesta no es nueva, se trabajó durante varios gobiernos desde la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y permitió que la Argentina realice ante el Secretario General de la ONU la presentación completa del límite exterior de su plataforma continental. Agrega 1633 kilómetros al mapa nacional.

En un marco distendido, los senadores de todas las fuerzas políticas consensuaron también la renovación de un acuerdo con la UNESCO para mantener un Centro de Promoción para los Derechos Humanos que, a juicio de Cobos, “debe estar en el Espacio de la Memoria”, es decir en la ex ESMA donde funcionó un centro clandestino de detención.

El clima fue tan diferente a lo habitual en el Senado que Taiana les deseó a todos un feliz día de la Patria para mañana pero recomendó no comer muchos pastelitos “porque sino la salida de la cuarentena será complicada”. Se superpusieron senadores y senadoras de todos los partidos que con tono alegre coincidieron con el deseo de “¡feliz día de la Patria!” de parte de diferentes voces mientras una veintena de pantallas mostraban caras sonrientes.