El juez Narvarte había dicho ante los medios locales durante el domingo: “No veo ninguna cuestión política que amerite el traslado a la Justicia Federal. Estos chicos jóvenes, de 18, 19 y 20 años, son pibes que por una circunstancia equis, por alguna cuestión, se les fueron las cosas de las manos y estas fueron las consecuencias. Fíjense las formas en que llevan a cabo el hecho, cómo se deshacen del cuerpo, los rastros que dejan. acá no hay algo muy elaborado… No veo otra cuestión más que esa”.