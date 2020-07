Dijo que este tipo de denuncias provienen de sectores del gobierno que buscan deslegitimar las investigaciones por corrupción contra ex funcionarios del kirchnerismo. “Buscan impunidad y venganza. El primer paso es impunidad y viene de la mano de una represalia a todos los que se atrevieron a investigar o cuestionar y permitieron que esos procesos avancen”, analizó. “ Es un relato delirante el de la mesa judicial que me mencionan a mí. Efectivamente había un grupo de funcionarios que cumpliendo nuestro mandato legal nos juntábamos a evaluar pliegos de jueces que luego el Presidente tenía que mandar al Senado y que de hecho el Senado después aprobaba. Este era un trabajo que hacía el ex representante en el Consejo (Juan Bautista) Mahíques, el ex secretario de Justicia (Santiago) Otamendi, el procurador del Tesoro (Bernardo) Saravia Frías, el asesor del Presidente (José) Torello, Pablo Clusellas y yo. Eventualmente se sumaba el diputado (Pablo) Tonelli” , agregó Garavano en diálogo con Radio Mitre.