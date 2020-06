Seis tragos clásicos del cine y la televisión para recrear en casa

La elección de los cócteles en las ficciones no es un hecho casual, es una forma más de estampar la personalidad de quien lo toma. Aquí un repaso por los más icónicos y el paso a paso para prepararlos en casa. No, no está el Dry Martini, James Bond comenzó tomando otro