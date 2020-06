-Es muy difícil hacer comparaciones con otros países porque los que tienen muchos muertos también hicieron cuarentena. Tampoco digo que no se tiene que tomar ninguna medida. La pregunta es por qué tomar medidas tan extremas que tienen consecuencias enormes sobre la vida de la gente, muchas de las cuales son graves. Nadie puede descartar que toda la desocupación que se está generando no vaya a implicar muertes. Creo que sí va a implicar muertes, sólo que no nos vamos a enterar. Es interesante cómo ha desaparecido toda otra causa de muerte que no sea el coronavirus. Hay un cartel colgado en un negocio de la Ciudad de Buenos Aires que dice: “Todavía no podemos abrir. No importa si morimos de hambre, de depresión o de suicidio, si morimos de infarto o si cerramos definitivamente los negocios y salimos todos a la calle a robar. Lo importante es no morir de coronavirus”. Uno puede no estar de acuerdo con el cartel, pero qué dice: de repente desapareció todo, no hay ninguna causa de mortalidad y aparentemente las medidas que se toman no te hacen daño, lo cual es falso. No es ser es procuarentena o anticuarentena, ese es un debate falaz. Había que tomar un montón de medidas y no sé si eran estas medidas extremas que se tomaron desde un principio. Es como tener seis balas en el revólver y disparar las seis.