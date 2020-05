Frente al texto de Le Monde, es legítimo aclarar que los números que a diario se dan en los medios públicos sobre otros países no son una preocupación por la muerte, sino el trato de unos indicadores que ayudan tanto a promover el miedo por una muerte que no me debe llegar y no ha de hacerlo (he aquí la negación) como a favorecer el goce por el supuesto acierto de una medida autoritaria.