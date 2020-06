“ El mundo habla de Argentina con elogios. El costo de las víctimas no los tenemos, prefiero pagar el costo del aburrimiento y el encierro y no el de las víctimas, porque el costo económico no es de la cuarentena, es de la pandemia. Yo soy médico, y como tal, mi misión es defender la vida. Y voy a hacer lo posible para que tengamos la menor cantidad de víctimas humanas”, dijo González García, quien ahondó: “No soy un exagerado, por eso la actividad industrial sigue, el impacto económico lo genera la pandemia. Nosotros cuidamos vidas”.