En principio, había una idea de bloquear la SUBE para los trabajadores no esenciales de manera automática. Pero se entendió que puede haber casos de emergencia excepcionales de un trabajador no habilitado que use el transporte público. Por ello, se dejaría usar dos días la SUBE a esas personas no habilitadas y luego sí se procederá a bloquear la tarjeta.