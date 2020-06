A pesar de eso, e l 53.3% de los encuestados opinó que los runners y quienes salen a caminar o andar en bicicleta no son los responsables del aumento de contagios de coronavirus. Pero un porcentaje alto, 46.7%, cree que sí, que ese grupo que obtuvo el permiso de las autoridades para realizar actividades físicas “es responsable del aumento de casos” . La crítica no está dirigida tanto a la autorización, sino más bien a la actitud de los runners. El 45.9% consideró que “la gente que salió a correr es egoísta e irresponsable, no le importa contagiarse ni contagiar a los demás”.