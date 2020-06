“En líneas generales, como la toma de decisiones durante la pandemia requiere decisiones rápidas, muchos mecanismos que existen para transparentar estos procesos de decisión no se respetan. De esta situación no están exentas las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación. Por eso, muchas de las informaciones que se publicaban antes del Covid-19, hoy no están disponibles o no fueron actualizadas con el argumento de crisis y de que la prioridad está puesta en otro lado”, advierte De los Santos, licenciada en Ciencias Políticas.