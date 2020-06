Juntos por el Cambio le avisó a Massa que no quieren habilitar el debate de esa iniciativa y alguno hasta amenazó con no consensuar la prórroga del protocolo que habilita las sesiones remotas. En el encuentro con Massa estuvieron Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y el vicepresidente de la Cámara Alvaro González. No participó Máximo Kirchner: estaba en aislamiento a la espera del resultado del hisopado que se hizo para saber si tenía o no coronavirus ya que el lunes 8 se vio con el intendente Martín Insaurralde. Ayer se anunció que fue negativo.