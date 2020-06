Anabel Fernández Sagasti fue una fuerte defensora de la expropiación de Vicentin, proyecto que escribió pero aún no presentó por estar en revisión en el Ejecutivo. “Si tienen una propuesta mejor para esta empresa que no puede extranjerizarse de ninguna manera presentenla. No vamos a quedarnos en silencio estamos abiertos a cualquier tipo de alternativa pero siempre teniendo como objetivo rescatar a una empresa insignia nacional que tiene un valor simbólico para las provincias y para todos”. La interrumpió CFK avisándole que no le quedaba tiempo y que debía hacer una pregunta. La hizo: como Cobos consultó qué pasará con la obra Portezuelo del Viento y pidió números para mostrar que Mendoza no fue discriminada en el envío de partidas.