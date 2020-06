Sobre esto, mencionó que, a su parecer no alcanza con una ley de paridad en el ámbito legislativo, sino que también hacen falta grandes cambios en el poder ejecutivo y, sobre todo, en el judicial, espacio históricamente masculinizado. A su vez, afirmó que “necesitamos mujeres en los lugares de toma de decisión porque no es posible construir políticas públicas que solucionen la desigualdad sin nuestra participación”. Agregó: “No queremos que ninguno se vaya de las mesas de decisión, queremos sumarnos nosotras”.