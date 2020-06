No es el único aspecto que avanza en la comisión legislativa y que despierta la alerta empresarial. De por sí, un directivo de una importante empresa, que pidió no ser identificado, encontró otra arista que puede resultar problemática para el sector: “Lo que están planteando algunos diputados es inaplicable para las pymes -señaló-. No se discrimina entre empresas grandes y pequeñas o medianas, donde ciertos costos de instrumentación del teletrabajo que plantean serán otra complicación”.