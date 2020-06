Los tres están abocados a administrar no solo la crisis sanitaria, como al principio de la pandemia. Si no también la fatiga social y los reclamos de los distintos actores de la economía que no dan más. Para colmo, el virus empezó a colarse en la política, y a intensificar su presencia. Solo un dato: ayer, 22 policías de la Ciudad, por ejemplo, dieron positivos de COVID-19. El promedio era de 5 por día.