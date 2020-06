“Las prioridades siguen siendo las mismas, hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tienen; yo no he abdicado en mandar la ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos ”, enfatizó y agregó: “Es un tema pendiente en la Argentina y no he dejado de lado como lago importante a resolver”.