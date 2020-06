—Si tengo que estar del lado del país de (Jorge) Lanata o la expropiación de Vicentin, me quedo con la expropiación. Pero no lo hubiera hecho. Sí hubiera nacionalizado el comercio exterior, me quedaba con los dólares administrando el comercio exterior desde el Estado. Ahí vos no ponés plata sino que la administrás. La expropiación es una decisión confusa, como fue hacer la sociedad mixta en YPF: o la estatizás o no la estatizás. No veo bien una expropiación en donde el Estado tiene que poner plata. En Vicentin van a poner y no van a sacar dinero. Hay que poner USD 500 millones y vos defaulteaste por no poner esa cantidad. Es contradictorio desde la posición económica de Alberto, que decía que había que salir del default.