—Su intención está clara y no era a la que aspirábamos en un gobierno del Frente de Todos. Queríamos el default soberano para negociar en mejores condiciones, que no se perdone a Techint por echar a 1.400 personas en plena pandemia, que no existan más los (Juan) Grabois ni los Chino Navarro, que limpiarían los planes sociales y unificaran la asistencia para la ayuda social. Si tuvierámos un solo sistema de auxilio, con cada DNI podrías asistir al que tiene trabajo que al que no tiene. La intención es clara: no va a contra con los grupos concentrados, se va a alinear en la línea más salvaje del ajuste, un acuerdo con el FMI lo saca del conflicto por los próximos tres años. El origen de la deuda de Mauricio Macri es inmoral e ilegítimo, y él no está dispuesto a discutir ningún origen y sí propone pagar.