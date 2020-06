Ahora la atención está puesta en los contactos estrechos que mantuvo la ex gobernadora en los últimos días. El viernes pasado compartió una comida con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. Larreta, a su vez, almorzó este martes con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.