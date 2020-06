“Comprendemos y sabemos que hay una angustia y un hartazgo de la gente, pero el objetivo es sostener el avance que hemos logrado. Uno tiene que saber que hay momento donde se puede seguir sumando actividades pero hay que tener cuidado que la curva no se dispare; por el momento en Argentina eso no está pasando. T enemos una curva ascendente pero controlada, pero eso no implica que en 10 o 15 días aumente y tengamos que tomar otras decisiones ”, amplió el vicejefe de gobierno porteño.