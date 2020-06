“Al principio decidimos volver y la gente estaba de acuerdo porque era consciente de que no se había respetado. Ahora notamos que la gente empieza a tener cansancio, sobre todo considerando que no hay ni casos positivos ni sospechosos, pero prefiero que me critiquen por ser conservador con respecto a la circulación de gente que me critiquen porque habilité todo y tenga 50 infectados, y se mueran 10” , graficó el intendente.