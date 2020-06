Una vez volvió a la carga el planteo en torno a que las confesiones no se filmaron. Tal como se planteó en instrucción, la defensa del empresario también machacó en que “no existe registro alguno de que se le haya formulado al Sr. Centeno alguna interrogación particular respecto del episodio de fecha 28 de octubre de 2008 en inmediaciones del domicilio del señor Roberto Baratta”, que involucra al ex titular de la UIA. “Solo se cuenta con la foto de una anotación al respecto en la página de una fotocopia de un cuaderno que no fue aportada por Centeno y ni siquiera se peritó. Y fue en esas condiciones que se consideró acreditada la plataforma fáctica para la imputación de cohecho”, afirmó.