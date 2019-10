“Los cargos que ocupé fueron para servir a la gente, no para servirme. Nunca sustraje fondos de nada. Si la ruta no se hizo fue por una decisión política de este gobierno nacional, como de otras obras sobre las que el Municipio tuvo que poner plata", dijo el ex funcionario ante el tribunal", dijo hoy a la mañana Pérez Osuna en sus últimas palabras antes del veredicto. Luego los jueces pasaron a deliberar y a las 14 horas dieron el veredicto.