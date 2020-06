-La gente está preocupada. Hay un sector importante de pymes y pequeños comerciantes que no tienen trabajo o debieron cerrar sus puertas y quieren empezar a generar nuevamente algún capital de trabajo, y otros a los que se les acabó el capital de trabajo y habrá que ver cómo los auxilia el Estado porque se les va a hacer difícil reabrir. Ante todo esto, el Gobierno debe estar pensando en un plan económico para después de la pandemia porque sin plan económico no hay empleo, si no hay empleo y no hay recursos no se genera consumo y si no hay consumo no hay productividad. Es una rueda que hay que poner en marcha nuevamente. Tanto el Gobierno como los trabajadores y los empresarios tenemos que buscar los acuerdos mínimos ara superar esta instancia y tratar de salir adelante. Pongo un ejemplo, que puede no gustar porque se mezcla lo ideológico con lo estructural, pero si en 1945, por más que digan que los bancos estaban llenos de oro, se pudo hacer una revolución industrial, podemos volver a hacerlo. En esa época tuvimos nuestro propio auto, el Justicialista, y luego el Kaiser Carabela, el tractor Pampa, el Pulqui, se abrieron las grandes escuelas nacionales y empezaron los planes de vivienda. Todo esto lo tenemos que volver a generar: la construcción es un factor multiplicador de oficios y hay que apuntar a la reactivación de la vivienda, junto con el sector industrial.