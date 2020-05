Larreta es un hábil no declarante . Creció en política esquivando los golpes del kirchnerismo puro y duro que había elegido a la gestión de Mauricio Macri como enemiga. Está convencido de que cualquier cosa que diga, aunque sea en off the record, podrá ser usada en su contra. Nunca se fue de boca y tiene un talento especial para evitar cualquier tipo de polémica. Agudo observador de las personalidades, detecta la manera de empatizar con quien tiene enfrente y acordar. Huye de las confrontaciones.