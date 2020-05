Los detalles de las nuevas medidas para poder transitar ya fueron especificados en el Boletín Oficial. Básicamente, consisten en que aquellas personas que a inicios de abril habían tramitado sus permisos de habilitación para la circulación deben volver a completar el registro. Lo mismo rige para quienes necesiten solicitar el permiso de circulación para trabajadores esenciales por primera vez. Los permisos concedidos anteriormente no serán válidos. El resto de la población que no esté contemplada en ese grupo no podrá movilizarse fuera de su casa, salvo para dirigirse a comercios de cercanías en los que puedan adquirir productos esenciales (farmacias y supermercados).